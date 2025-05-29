Все о панкреатите: как распознать опасный сигнал от поджелудочной и что делать
- Панкреатит – это воспаление поджелудочной железы, которое может быть острым или хроническим, часто связано с употреблением алкоголя и желчными камнями.
- Симптомы включают сильную боль в животе, тошноту, диарею, а диагностика проводится через анализы крови, кала, УЗИ, КТ и МРТ.
- Лечение включает отказ от пищи, обезболивающие, восстановление жидкости, а в некоторых случаях хирургическое вмешательство и лечение алкогольной зависимости.
Панкреатит – это воспалительный процесс, поражающий поджелудочную железу. Этот орган вырабатывает ферменты и гормоны, необходимые для нормального пищеварения и контроля уровня глюкозы в организме.
Заболевание развивается, когда под действием ферментов начинается разрушение собственных тканей железы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.
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Существуют две формы панкреатита: острая и хроническая. Острый панкреатит возникает внезапно и длится обычно несколько суток, тогда как хроническая форма развивается постепенно и может беспокоить годами.
Почему возникает панкреатит
Причинами острого панкреатита чаще всего становятся чрезмерное употребление алкоголя или наличие камней в желчном пузыре. Хронический панкреатит также нередко связан со злоупотреблением спиртным, однако существуют и другие, более редкие факторы:
- курение;
- аутоиммунные процессы (собственная иммунная система атакует поджелудочную железу);
- наследственная предрасположенность;
- травматические повреждения железы;
- желчные камни;
- прием некоторых медикаментов (например, метронидазол, меркаптопурин, азатиоприн, месалазин, L-аспарагиназа, вальпроат, изониазид);
- лучевая терапия органов живота.
Основные симптомы панкреатита
Острый панкреатит характеризуется внезапной сильной болью в области живота. Дополнительно могут наблюдаться:
- приступы тошноты;
- диарея;
- расстройства пищеварения;
- повышение температуры выше 38 градусов по Цельсию;
- желтизна кожи и склер;
- ускорение пульса.
При хроническом панкреатите симптомы обычно следующие:
- боль в верхней части живота;
- неожиданная потеря веса;
- жирный, зловонный кал.
Диагностика заболевания панкреатита
Врач начинает обследование с опроса и общего осмотра, после чего может назначить дополнительные анализы, такие как:
- анализ крови для определения уровня ферментов железы;
- исследование кала (при хронической форме) на содержание жира, что свидетельствует о нарушении всасывания питательных веществ;
- ультразвуковая диагностика или КТ брюшной полости для выявления камней или оценки воспаления;
- эндоскопическое УЗИ – для детального изучения состояния поджелудочной;
- МРТ – для поиска патологий в желчном пузыре, железе и протоках.
Лечение панкреатита
В стационаре обычно назначается кратковременный отказ от пищи, чтобы дать железе время на восстановление. С уменьшением воспаления разрешается пить воду, а затем есть легкую пищу, постепенно возвращаясь к привычному рациону.
В тяжелых случаях, если боль не проходит, может понадобиться искусственное питание через специальный зонд. Для облегчения болевого синдрома назначают обезболивающие препараты. Также важно восстанавливать потерянный организмом объем жидкости с помощью капельниц, ведь при панкреатите нередко возникает обезвоживание из-за рвоты и диареи.
Следующим этапом лечения является устранение непосредственной причины панкреатита:
- ликвидация препятствий в желчных протоках;
- хирургическое удаление желчного пузыря (если причиной являются камни);
- при необходимости – операции на поджелудочной железе для дренирования жидкости или удаления пораженных участков;
- лечение алкогольной зависимости, поскольку спиртное наносит вред поджелудочной и может провоцировать развитие заболевания.
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