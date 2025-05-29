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Здоровье 24 Лечение Все о панкреатите: как распознать опасный сигнал от поджелудочной и что делать
29 мая, 17:45
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Все о панкреатите: как распознать опасный сигнал от поджелудочной и что делать

Александр Бевза
Основні тези
  • Панкреатит – это воспаление поджелудочной железы, которое может быть острым или хроническим, часто связано с употреблением алкоголя и желчными камнями.
  • Симптомы включают сильную боль в животе, тошноту, диарею, а диагностика проводится через анализы крови, кала, УЗИ, КТ и МРТ.
  • Лечение включает отказ от пищи, обезболивающие, восстановление жидкости, а в некоторых случаях хирургическое вмешательство и лечение алкогольной зависимости.

Панкреатит – это воспалительный процесс, поражающий поджелудочную железу. Этот орган вырабатывает ферменты и гормоны, необходимые для нормального пищеварения и контроля уровня глюкозы в организме.

Заболевание развивается, когда под действием ферментов начинается разрушение собственных тканей железы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.

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Существуют две формы панкреатита: острая и хроническая. Острый панкреатит возникает внезапно и длится обычно несколько суток, тогда как хроническая форма развивается постепенно и может беспокоить годами.

Почему возникает панкреатит

Причинами острого панкреатита чаще всего становятся чрезмерное употребление алкоголя или наличие камней в желчном пузыре. Хронический панкреатит также нередко связан со злоупотреблением спиртным, однако существуют и другие, более редкие факторы:

  • курение;
  • аутоиммунные процессы (собственная иммунная система атакует поджелудочную железу);
  • наследственная предрасположенность;
  • травматические повреждения железы;
  • желчные камни;
  • прием некоторых медикаментов (например, метронидазол, меркаптопурин, азатиоприн, месалазин, L-аспарагиназа, вальпроат, изониазид);
  • лучевая терапия органов живота.

Основные симптомы панкреатита

Острый панкреатит характеризуется внезапной сильной болью в области живота. Дополнительно могут наблюдаться:

  • приступы тошноты;
  • диарея;
  • расстройства пищеварения;
  • повышение температуры выше 38 градусов по Цельсию;
  • желтизна кожи и склер;
  • ускорение пульса.

При хроническом панкреатите симптомы обычно следующие:

  • боль в верхней части живота;
  • неожиданная потеря веса;
  • жирный, зловонный кал.

Диагностика заболевания панкреатита

Врач начинает обследование с опроса и общего осмотра, после чего может назначить дополнительные анализы, такие как:

  • анализ крови для определения уровня ферментов железы;
  • исследование кала (при хронической форме) на содержание жира, что свидетельствует о нарушении всасывания питательных веществ;
  • ультразвуковая диагностика или КТ брюшной полости для выявления камней или оценки воспаления;
  • эндоскопическое УЗИ – для детального изучения состояния поджелудочной;
  • МРТ – для поиска патологий в желчном пузыре, железе и протоках.

Лечение панкреатита

В стационаре обычно назначается кратковременный отказ от пищи, чтобы дать железе время на восстановление. С уменьшением воспаления разрешается пить воду, а затем есть легкую пищу, постепенно возвращаясь к привычному рациону.

В тяжелых случаях, если боль не проходит, может понадобиться искусственное питание через специальный зонд. Для облегчения болевого синдрома назначают обезболивающие препараты. Также важно восстанавливать потерянный организмом объем жидкости с помощью капельниц, ведь при панкреатите нередко возникает обезвоживание из-за рвоты и диареи.

Следующим этапом лечения является устранение непосредственной причины панкреатита:

  • ликвидация препятствий в желчных протоках;
  • хирургическое удаление желчного пузыря (если причиной являются камни);
  • при необходимости – операции на поджелудочной железе для дренирования жидкости или удаления пораженных участков;
  • лечение алкогольной зависимости, поскольку спиртное наносит вред поджелудочной и может провоцировать развитие заболевания.

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