По статистике, остеопороз поражает каждую третью женщину и каждого пятого мужчину в возрасте старше 50 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bone.

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Обычно лечение остеопороза осуществляется с помощью медикаментов, которые либо замедляют разрушение костной ткани, или стимулируют ее восстановление. Такое лечение длится от 6 до 24 месяцев и часто сопровождается побочными эффектами.

Новый гель для костей

Ученые из Федерального технологического института в Лозанне (Швейцария) в сотрудничестве с компанией Flowbone разработали альтернативное решение – инновационный инъекционный гидрогель.

Основу геля составляют гиалуроновая кислота, которая является естественным компонентом соединительных тканей, и наночастицы гидроксиапатита – основного минерала костной ткани. Гель вводят в ослабленные участки кости, где он способствует активному росту костной ткани.

Эффективность нового препарата

В лабораторных исследованиях на крысах было установлено, что через 2 – 4 недели после инъекции плотность костной ткани в обработанных зонах возросла в 2 – 3 раза. При комбинированной терапии с гормональными препаратами и средствами, замедляющими разрушение костей, плотность увеличивалась почти в пять раз.

Главное преимущество нового геля заключается в том, что он начинает действовать уже через две недели, а не год, что значительно превосходя по скорости традиционные методы лечения. Кроме того, он вызывает меньше побочных эффектов и может применяться вместе с другими препаратами, что позволяет достичь максимальной эффективности.

Сейчас ученые ожидают разрешения регулирующих органов на проведение клинических испытаний на людях. Если эффективность будет подтверждена, новая методика может стать настоящим прорывом в лечении остеопороза, значительно снижая риск переломов и улучшая качество жизни пациентов.