Кто тяжелее переживает разрыв отношений – женщины или мужчины

Разрыв отношений обычно более болезненный для мужчин, чем для женщин. Согласно новому исследованию, мужчины оказываются "глубже эмоционально привязанными к своим партнерам" и реже находят поддержку после расставания.

Большинство считает, что именно женщины тяжелее переживают разрыв романтических отношений. Однако научные данные свидетельствуют об обратном, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Анализ более 50 исследований показал, что мужчины реже становятся инициаторами разрывов, имеют большую привязанность к партнеру и испытывают более глубокую эмоциональную боль после расставания, отмечают ученые Берлинского университета имени Гумбольдта.

Почему мужчины страдают больше от разрыва

Исследование выявило несколько ключевых факторов:

Мужчины менее склонны к инициированию расставаний, тогда как женщины чаще принимают решение о разрыве. После расставания мужчины испытывают высокий уровень одиночества и реже находят положительные аспекты в новом статусе. В отличие от женщин, мужчины значительно меньше полагаются на социальную поддержку в сложные времена.

Гетеросексуальные мужчины сильнее зависят от своих партнеров в удовлетворении эмоциональных потребностей,

– объяснила ведущий автор исследования Ирис Варинг из Берлинского университета.

Эксперты также подчеркивают, что социальные нормы влияют на мужчин, заставляя их реже делиться своими эмоциями и искать поддержки.

"Женщины с детства учатся открыто выражать свои чувства и делиться переживаниями, тогда как мужчины часто подавляют свои эмоции", – рассказал соавтор исследования Пол ван Ланге.

Эти нормы и традиционное воспитание создают для женщин "поддерживающую среду" после разрыва, в то время, как мужчины оказываются в состоянии "эмоциональной изоляции".

Мужские отношения приносят больше пользы

Кроме того, исследование немецких ученых выявило несколько интересных фактов: