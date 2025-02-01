Хто важче переживає розрив стосунків – жінки чи чоловіки
- Чоловіки рідше ініціюють розриви і частіше залежать від партнерів у задоволенні емоційних потреб, що призводить до емоційної ізоляції після розриву.
- Соціальні норми сприяють тому, що чоловіки рідше діляться своїми емоціями, тоді як жінки мають підтримувальне середовище завдяки відкритості у вираженні почуттів.
- Традиційне виховання створює для жінок більш сприятливі умови після розриву, в той час як чоловіки часто залишаються емоційно ізольованими.
Розрив стосунків зазвичай більш болісний для чоловіків, ніж для жінок. Згідно з новим дослідженням, чоловіки виявляються "глибше емоційно прив’язаними до своїх партнерів" і рідше знаходять підтримку після розставання.
Більшість вважає, що саме жінки важче переживають розрив романтичних стосунків. Однак наукові дані свідчать про протилежне, повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.
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Аналіз понад 50 досліджень показав, що чоловіки рідше стають ініціаторами розривів, мають більшу прив’язаність до партнера і відчувають глибший емоційний біль після розставання, зазначають вчені Берлінського університету імені Гумбольдта.
Чому чоловіки страждають більше від розриву
Дослідження виявило кілька ключових факторів:
- Чоловіки менш схильні до ініціювання розставань, тоді як жінки частіше приймають рішення про розрив.
- Після розставання чоловіки відчувають вищий рівень самотності та рідше знаходять позитивні аспекти в новому статусі.
- На відміну від жінок, чоловіки значно менше покладаються на соціальну підтримку в складні часи.
Гетеросексуальні чоловіки сильніше залежать від своїх партнерів у задоволенні емоційних потреб,
– пояснила провідна авторка дослідження Ірис Варинг з Берлінського університету.
Експерти також підкреслюють, що соціальні норми впливають на чоловіків, змушуючи їх рідше ділитися своїми емоціями та шукати підтримки.
"Жінки з дитинства вчаться відкрито висловлювати свої почуття і ділитися переживаннями, тоді як чоловіки часто пригнічують свої емоції", – розповів співавтор дослідження Пол ван Ланге.
Ці норми та традиційне виховання створюють для жінок "підтримувальне середовище" після розриву, в той час, як чоловіки опиняються в стані "емоційної ізоляції".
Чоловіка стосунки приносять більше користі
Крім того, дослідження німецьких вчених виявило кілька цікавих фактів:
- Чоловіки, як правило, більше прагнуть до створення стабільних стосунків.
- Їхнє психологічне та фізичне здоров’я значною мірою залежить від наявності партнера.
- Навіть тривалість життя чоловіків частіше пов’язана з наявністю довгострокових стосунків, ніж у жінок.
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