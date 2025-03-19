О них 24 Каналу рассказал врач-иммунолог Федор Лапий, заметив, что говорится, в частности, о вакцинации. Особенно она важна для военных, которые контактируют с людьми с открытыми ранами.

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Как передается бешенство и как защититься

В прошлом году на Харьковщине зафиксировали 3 случая бешенства. Ежегодно в Украине фиксируют 1 – 2 таких случаев. Однако количество животных, в которых есть бешенство, за последние 2 года увеличилось.

Врач-иммунолог заметил, что бешенство – это всегда смертельно. Однако благодаря известному французскому ученому Луи Пастеру существуют эффективные методы иммунопрофилактики. В частности, говорится о вакцинации от бешенства. Ее можно делать и после того, как произошел укус животного или ослизнение раны.

Вирус попадает от животных, которые имеют его в слюне. На момент укуса животные могут иметь, а могут и не иметь признаков заболевания. От момента заражения до первых проявлений болезни может пройти несколько недель, месяцев или более года,

– объяснил он.

Лапий отметил, что этот период времени зависит от самого укуса – насколько он был сильный и куда именно направлен (лицо, шея, руки, ноги). В Украине большинство случаев бешенства – результат укуса котов.

Под большой угрозой сейчас находятся украинские военные, которые часто имеют ранения и открытые раны. Прежде всего врач-иммунолог посоветовал сделать защитникам вакцинацию против дифтерии и столбняка.

Однако если вы получили последнюю ревакцинацию до 5 лет от ее введения, вам экстренная иммунопрофилактика столбняка не показана. Все военные должны быть вакцинированы от дифтерии и столбняка,

– подчеркнул он.

Среди других угроз – гепатит В. Военные контактируют с другими людьми, которым часто оказывают помощь, не всегда на поле боя есть возможность пользоваться медицинскими перчатками.

"Человек, который имеет рану, которые оказывают помощь, может иметь гепатит В. Он очень заразен, поэтому здесь также надо вакцина", – отметил Лапий.

Он также добавил на необходимости вакцинаций против гриппа, Covid-19, ветрянки и кори.