Белый дом обновил сайт COVIDgov: там рассказали о якобы настоящей причине возникновения вируса

Администрация президента США Дональда Трампа запустила на сайте Белого дома отдельную страницу, на которой указали якобы истинную причину возникновения вируса COVID-19. Там глубоко убеждены, что ею является якобы "утечка информации из лаборатории" в Китае.

Именно она, по мнению администрации Трампа, является "настоящим источником" пандемии коронавирусного заболевания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вебстраницу Белого дома.

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Что говорят в администрации Трампа о COVID-19

На новой веб-странице Белого дома сообщается, что якобы "чиновники от здравоохранения часто вводят американский народ в заблуждение", используя "противоречивые сообщения, необдуманные реакции и отсутствие прозрачности".

Особенно вопиющим является то, что федеральное правительство демонизировало альтернативные методы лечения и неугодные версии, например, теория утечки из лаборатории, в позорной попытке принудить американцев к принятию решений о здоровье и контролировать их,

– говорят в администрации Трампа.

Там также критикуют доктора Энтони Фаучи, который, будучи главным инфекционистом США, стал сторонником версии о том, что COVID-19 возник естественным путем.

Кроме этого, в администрации Трампа негативно высказываются о "демократах и СМИ", которые "дискредитировали теории об утечке вируса из лаборатории и альтернативные методы лечения, а также навязали жесткие требования".

В то же время в Fox News говорят, что ранее на сайте Белого дома был специальный раздел, посвященный продвижению вакцины против COVID-19 среди американцев. Однако, теперь официальный вебпортал "рассказывает читателям о доказательствах, подтверждающих теорию утечки из лаборатории".

На новом сайте также утверждается, что биологическая особенность, которую обнаружили в вирусе, якобы "не случается в природе", что подкрепляет теорию утечки из лаборатории.

Там отмечают, что в китайском городе Ухань, где был обнаружен первый случай коронавируса, размещена "ведущая исследовательская лаборатория Китая по изучению атипичных пневмоний" и что "если бы существовали доказательства природного происхождения, они бы уже всплыли, но этого не произошло".

Стоит отметить, что ранее в официальных заявлениях Белого дома предполагалось естественное происхождение вируса, вероятно, от летучих мышей.

Напомним, что Трамп обвинил Китай в возникновении COVID-19. Президент США сказал, что страна "заплатит высокую цену за то, что сделала с миром".