Без "Доступных лекарств" – без лицензии: в Украине меняются правила для аптек

С 1 июля 2025 года все аптечные учреждения, которые имеют лицензию на реализацию лекарственных средств, обязаны присоединиться к правительственной программе "Доступные лекарства". В случае отказа они могут потерять право на осуществление деятельности.

Аптеки должны присоединиться к "Доступным лекарствам"

Об этом заявила председатель Национальной службы здоровья Украины Наталья Гусак в эфире телемарафона, передает 24 Канал. По ее словам, сейчас в электронной системе зарегистрировались более 3 тысяч юридических лиц, которые имеют соответствующую лицензию.

Смотрите также Правительство выделяет еще 3,1 миллиарда гривен на медицинские закупки

Из них более 1900 уже стали участниками программы, а около 1700 аптек уже осуществили выдачу хотя бы одного электронного рецепта на "Доступные лекарства".

"Те аптеки, которые до сих пор не подали заявки на участие в программе, фактически нарушают лицензионные условия", – отметила Гусак. Это означает, что они могут получить предписание на устранение нарушения или потерять лицензию

Заметьте. Ответственность за соблюдение лицензионных условий возложена на Государственную службу по лекарственным средствам, которая должна осуществлять проверки и контроль.

Какова ситуация сейчас

Сейчас в Украине уже работает более 16,5 тысяч точек отпуска лекарств, привлеченных к программе. По словам Гусак, это самый большой показатель за всю историю ее существования.

Напомним, ранее правительство расширило действие программы: в перечень медикаментов, которые можно получить бесплатно или с доплатой, добавили препараты для беременных женщин и пациентов с онкологическими заболеваниями.