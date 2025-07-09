Без "Доступних ліків" – без ліцензії: в Україні змінюються правила для аптек

Від 1 липня 2025 року всі аптечні заклади, які мають ліцензію на реалізацію лікарських засобів, зобов’язані приєднатися до урядової програми "Доступні ліки". У разі відмови вони можуть втратити право на здійснення діяльності.

Аптеки мають приєднатися до "Доступних ліків"

Про це заявила голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. За її словами, наразі в електронній системі зареєструвались понад 3 тисячі юридичних осіб, які мають відповідну ліцензію.

Дивіться також Уряд виділяє ще 3,1 мільярда гривень на медичні закупівлі

З них понад 1900 вже стали учасниками програми, а близько 1700 аптек уже здійснили видачу принаймні одного електронного рецепта на "Доступні ліки".

"Ті аптеки, які досі не подали заявки на участь у програмі, фактично порушують ліцензійні умови", – наголосила Гусак. Це означає, що вони можуть отримати припис на усунення порушення або втратити ліцензію

Зауважте. Відповідальність за дотримання ліцензійних умов покладено на Державну службу з лікарських засобів, яка має здійснювати перевірки та контроль.

Яка ситуація наразі

Наразі в Україні вже працює понад 16,5 тисячі точок відпуску ліків, залучених до програми. За словами Гусак, це найбільший показник за всю історію її існування.

Нагадаємо, раніше уряд розширив дію програми: до переліку медикаментів, які можна отримати безоплатно або з доплатою, додали препарати для вагітних жінок і пацієнтів з онкологічними захворюваннями.