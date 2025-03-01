К такому выводу пришла группа исследователей под руководством доктора Рааджа Мехти, преподавателя Гарвардской медицинской школы, информирует 24 Канал. Они обнаружили, что цитрусовые положительно влияют на кишечную микрофлору, в частности на бактерию Faecalibacterium prausnitzii.

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Справочно. F. prausnitzii регулирует уровень серотонина и дофамина – ключевых нейромедиаторов, влияющих на настроение.

Как возникла идея исследования

Исследование началось случайно. Постдокторант Чатпол Самутпонгторн наткнулся на научную статью 2016 года, где выдвигалась гипотеза, что цитрусовые могут снижать риск депрессивных расстройств.

Команда Гарварда имела доступ к большому массиву данных – Nurses' Health Study II (NHS2), в котором с 1989 года участвовали более 100 тысяч медсестер. Каждые два года они предоставляли информацию о своем образе жизни, питания и состоянии здоровья.

Это позволило проверить, действительно ли употребление цитрусовых влияет на психическое здоровье.

Можно ли сравнить эффект апельсинов с антидепрессантами

Данные NHS2 показали, что употребление одного апельсина в день снижает риск депрессии на 20%. Этот эффект характерен именно для цитрусовых – яблоки или бананы подобного влияния не имеют.

Впрочем, сравнивать цитрусовые с антидепрессантами некорректно. Медикаментозная терапия предназначена для лечения уже имеющегося расстройства, тогда как апельсины могут иметь скорее профилактический эффект.

Исследователи предполагают, что цитрусовые могут стать частью комплексного подхода к управлению депрессией, но для окончательных выводов нужны дополнительные исследования.

Как апельсины влияют на мозг В рамках NHS2 часть участниц сдавала образцы кишечной микрофлоры. Это позволило ученым проверить, как потребление цитрусовых влияет на бактерии в кишечнике. Оказалось, что F. prausnitzii чаще встречается у людей, которые не страдают депрессией, а также у тех, кто регулярно ест цитрусовые.

Как именно бактерия влияет на психическое состояние

Предположительно, F. prausnitzii активирует метаболический путь S-аденозил-L-метионина I, который участвует в выработке серотонина и дофамина. Эти вещества не только регулируют работу пищеварительного тракта, но и могут проникать в мозг, улучшая настроение и общее состояние психического здоровья.

Исследователи не были удивлены тем, что питание влияет на мозг, ведь связь между кишечником и нервной системой хорошо известна. Однако ранее никто не связывал потребление цитрусовых с психическим здоровьем.

Важно! Следующим шагом должно стать клиническое исследование, которое поможет выяснить, могут ли цитрусовые не только снижать риск депрессии, но и помогать в ее лечении.