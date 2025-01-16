Аллергия на холод: как распознать и можно ли вылечить

Если в холодную погоду вы забыли надеть перчатки и ваша кожа на руках краснеет, бледнеет и чешется, это, вероятно, не аллергия на холод, а обычная реакция на низкую температуру. Аллергия на холод – это довольно редкое явление, встречающееся лишь у 0,05% людей Центральной Европы.

Симптомы аллергии на холод

Основным симптомом настоящей аллергии на холод является крапивница, которая проявляется в виде пузырьков, похожих на реакцию на ожог крапивой, и вызывает сильный зуд. Поэтому медицинское название аллергии на холод – холодовая крапивница, сообщает 24 Канал со ссылкой на DermNet.

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Дополнительные симптомы:

Отек рук при контакте с холодными предметами;

Отек губ после употребления холодной пищи или напитков.

Холодовая крапивница обычно возникает через 5 – 10 минут после воздействия холодного воздуха, воды или холодных предметов и может длиться 1 – 2 часа. У большинства людей наблюдается местная реакция – высыпания только в зоне контакта.



Аллергия на холод выглядит, как крапивница / Фото DermNet

Чтобы установить диагноз, проводят холодовой тест Дункана: кусок льда прикладывают к предплечью на 1 – 5 минут. Если в месте, куда приложили лед, появляется четкая красная сыпь и отек, это свидетельствует об аллергии на холод.

Причины возникновения

Точно не известно, что вызывает холодовую крапивницу. Чаще всего это состояние является реакцией иммунной системы на холод, что провоцирует высвобождение гистамина в кровь. Это вещество вызывает покраснение и зуд.

В некоторых случаях аллергию на холод может вызвать вторичная криоглобулинемия, при которой в крови циркулируют антитела, чувствительные к холоду – белки криоглобулины. Они откладываются на стенках сосудов, вызывая их воспаление – васкулит. К состояниям, которые вызывают вторичную криоглобулинемию, относятся, например, хронический лимфолейкоз, лимфосаркома, лейкоцитокластический васкулит, гепатит С.

Лечение аллергии на холод

Врач может назначить антигистаминные препараты, а если это не помогает, выписать рецептурные лекарства. Если в анамнезе была тяжелая аллергическая реакция, может быть рекомендовано носить с собой шприц с адреналином - автоинъектор адреналина.

Холодовая аллергия может исчезнуть сама собой через 5 – 6 лет, но у некоторых людей она может остаться на всю жизнь.

Как избежать проявлений аллергии на холод

Если диагноз "холодовая крапивница" подтвердился, существует несколько способов предотвратить повторные приступы:

Перед выходом на холод принимать безрецептурные антигистаминные препараты; Защищать кожу от холода и резких перепадов температуры. Если планируете плавать, сначала смочите руку в воде и посмотрите, как реагирует кожа; Избегать слишком холодных напитков и пищи, чтобы предотвратить отек горла; Если врач прописал автоинъектор адреналина, всегда держать его при себе; В случае запланированной операции заранее обсудить вопрос холодовой крапивницы с хирургом.

Когда идти к врачу

Необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, если после внезапного переохлаждения возникают симптомы анафилаксии или затруднения дыхания.

Рекомендуется обратиться к врачу, если после воздействия холода появляются высыпания и отек. Даже если реакция легкая, врач может исключить другие причины, такие как основное заболевание, которое влияет на иммунную систему – инфекцию или рак.