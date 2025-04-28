Аллергия или простуда: как отличить эти заболевания весной

С наступлением ранней весны ботинки хлюпают в талом снегу, а поздняя весна приносит слезливые глаза и насморк из-за пыльцы в воздухе. Поллиноз, который еще называют сенной лихорадкой, поражает примерно 20% людей, по данным из США и Великобритании.

Это заболевание может появиться в любом возрасте, но чаще всего первые симптомы проявляются у детей и подростков, сообщает 24 Канал со ссылкой на UpToDate.

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Простуда или аллергия

Поллиноз возникает из-за чрезмерной реакции иммунной системы, которая воспринимает пыльцу как угрозу. Различить поллиноз и ОРВИ бывает сложно, ведь их проявления похожи.

Насморк. При сенной лихорадке выделения из носа водянистые и не густеют, температура тела остается в норме.

Продолжительность. Симптомы аллергии сохраняются, пока в воздухе присутствует пыльца. ОРВИ обычно длится 3 – 7 дней.

Другие симптомы поллиноза включают зуд в носу, горле и глазах, слезотечение, покраснение глаз, кашель и быструю утомляемость. Если симптомы выражены сильно или вы не можете самостоятельно определить их причину, стоит обратиться к врачу.

Кто в зоне риска

Людям с астмой или экземой нужно быть особенно внимательными, ведь они более подвержены поллинозу. Симптомы могут варьироваться: они могут усиливаться или исчезать полностью на несколько лет.

Поллиноз обостряется в период активного цветения растений. Конкретные сроки зависят от региона и погодных условий. Это отличает поллиноз от аллергии на пыль или шерсть животных, которые не зависят от сезона. Узнать количество пыльцы в воздухе можно на специализированных сайтах.

Что делать

Когда концентрация пыльцы в воздухе высокая, врачи рекомендуют избегать контакта с аллергеном. Вот несколько советов:

Используйте фильтры в кондиционерах и держите окна закрытыми. Оставайтесь дома в ветреную или сухую погоду. Работы в саду проводите в маске или воздержитесь от них. После прогулок принимайте душ и меняйте одежду, чтобы удалить пыльцу. Не сушите белье на улице – пыльца может оседать на ткани. Избегайте табачного дыма, который может ухудшить симптомы.

Некоторые средства, например солевые спреи и антигистаминные препараты второго поколения, можно применять самостоятельно. Препараты второго поколения лучше, поскольку вызывают меньше сонливости и действуют дольше.

Когда нужно обращаться к врачу

Если аллергия мешает вашей повседневной жизни или сну, визит к врачу обязателен. Полностью вылечить аллергию невозможно, но современные методы позволяют достичь длительной ремиссии.

Врач может назначить кожный тест или анализ крови на наличие IgE-антител, которые вырабатываются при контакте с аллергеном. Эти обследования помогут выявить аллерген и подобрать лечение.

Лечение включает антигистаминные препараты, стероидные назальные спреи, а также аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ). АСИТ – это курс таблеток или инъекций с низкими дозами аллергенов, который длится от 3 до 5 лет и помогает организму адаптироваться. Исследования показывают, что этот метод значительно повышает шансы на длительную ремиссию.