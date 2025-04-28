Аллергия или простуда: как отличить эти заболевания весной
- Поллиноз часто путают с ОРВИ из-за схожих симптомов, но его проявления длятся дольше и зависят от концентрации пыльцы в воздухе.
- Лечение включает антигистаминные препараты, стероидные спреи и аллерген-специфическую иммунотерапию, которая может помочь достичь длительной ремиссии.
- Людям с астмой или экземой следует быть осторожными, поскольку они более склонны к развитию поллиноза.
- При сильных симптомах или трудностях с определением их причины следует обратиться к врачу.
С наступлением ранней весны ботинки хлюпают в талом снегу, а поздняя весна приносит слезливые глаза и насморк из-за пыльцы в воздухе. Поллиноз, который еще называют сенной лихорадкой, поражает примерно 20% людей, по данным из США и Великобритании.
Это заболевание может появиться в любом возрасте, но чаще всего первые симптомы проявляются у детей и подростков, сообщает 24 Канал со ссылкой на UpToDate.
Также на тему Почему возникает пищевая аллергия: ученые нашли неочевидную причину
Простуда или аллергия
Поллиноз возникает из-за чрезмерной реакции иммунной системы, которая воспринимает пыльцу как угрозу. Различить поллиноз и ОРВИ бывает сложно, ведь их проявления похожи.
- Насморк. При сенной лихорадке выделения из носа водянистые и не густеют, температура тела остается в норме.
- Продолжительность. Симптомы аллергии сохраняются, пока в воздухе присутствует пыльца. ОРВИ обычно длится 3 – 7 дней.
Другие симптомы поллиноза включают зуд в носу, горле и глазах, слезотечение, покраснение глаз, кашель и быструю утомляемость. Если симптомы выражены сильно или вы не можете самостоятельно определить их причину, стоит обратиться к врачу.
Кто в зоне риска
Людям с астмой или экземой нужно быть особенно внимательными, ведь они более подвержены поллинозу. Симптомы могут варьироваться: они могут усиливаться или исчезать полностью на несколько лет.
Поллиноз обостряется в период активного цветения растений. Конкретные сроки зависят от региона и погодных условий. Это отличает поллиноз от аллергии на пыль или шерсть животных, которые не зависят от сезона. Узнать количество пыльцы в воздухе можно на специализированных сайтах.
Что делать
Когда концентрация пыльцы в воздухе высокая, врачи рекомендуют избегать контакта с аллергеном. Вот несколько советов:
- Используйте фильтры в кондиционерах и держите окна закрытыми.
- Оставайтесь дома в ветреную или сухую погоду.
- Работы в саду проводите в маске или воздержитесь от них.
- После прогулок принимайте душ и меняйте одежду, чтобы удалить пыльцу.
- Не сушите белье на улице – пыльца может оседать на ткани.
- Избегайте табачного дыма, который может ухудшить симптомы.
Некоторые средства, например солевые спреи и антигистаминные препараты второго поколения, можно применять самостоятельно. Препараты второго поколения лучше, поскольку вызывают меньше сонливости и действуют дольше.
Когда нужно обращаться к врачу
Если аллергия мешает вашей повседневной жизни или сну, визит к врачу обязателен. Полностью вылечить аллергию невозможно, но современные методы позволяют достичь длительной ремиссии.
Врач может назначить кожный тест или анализ крови на наличие IgE-антител, которые вырабатываются при контакте с аллергеном. Эти обследования помогут выявить аллерген и подобрать лечение.
Лечение включает антигистаминные препараты, стероидные назальные спреи, а также аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ). АСИТ – это курс таблеток или инъекций с низкими дозами аллергенов, который длится от 3 до 5 лет и помогает организму адаптироваться. Исследования показывают, что этот метод значительно повышает шансы на длительную ремиссию.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.