В Киеве умер 7-летний мальчик в кабинете стоматолога: за дело взялась полиция

В Киеве в одной из частных стоматологических клиник умер 7-летний мальчик. Его сердце остановилось после введения наркоза.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Что говорит полиция о смерти 7-летнего мальчика в Киеве

В полиции заявили, что устанавливают обстоятельства смерти 7-летнего мальчика в столичной частной клинике. По предварительной информации, у ребенка остановилось сердце после введения ему наркоза на приеме у врача-стоматолога.

На месте работала бригада скорой медицинской помощи, которые в течение 2 часов пытались реанимировать мальчика. К сожалению, ребенок умер,

– говорится в сообщении.



Полиция изучает обстоятельства смерти 7-летнего мальчика в клинике в Киеве / Фото полиции Киева

Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы Святошинского управления полиции и столичного главка, судебно-медицинский эксперт и работники ювенальной полиции. Обстоятельства происшествия выясняются, решается вопрос о правовой квалификации события.

К слову, ранее прокуроры объявили подозрение врачу-стоматологу и анестезиологу из-за того, что в августе 2023 года в Тернополе во время стоматологического лечения умер годовалый мальчик. Правоохранители подозревают медиков в том, что те не учли состояние здоровья ребенка перед операцией.