Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Тернопольскую областную прокуратуру.

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Еще одному врачу сообщили о подозрении из-за смерти ребенка

Тернопольская прокуратура продолжает расследовать факт смерти годовалого мальчика во время лечения зубов. Сейчас стало известно, что о подозрении сообщили еще одному врачу стоматологии из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей – хирургу.

Говорится о хирурге-стоматологе, за консультацией к которому обратились родители. Так, следствие установило, что в августе 2023 года врач обнаружил множественный кариес и направил ребенка на операцию под общим наркозом. Однако хирург не собрал полную и подробную информацию о состоянии ребенка и наличии у него предыдущих заболеваний. Кроме того, хирург также не проконсультировался с другими врачами и проигнорировал тот факт, что анализы мальчика свидетельствовали о наличии воспалительных процессов в организме.

Так, 13 ноября 2023 года в коммунальном медицинском учреждении Тернополя во время стоматологического оперативного вмешательства у ребенка начало падать давление крови и его доставили в реанимационное отделение. В реанимации, к сожалению, мальчик умер. Возраст ребенка в то время был 1 год 10 месяцев.

Сейчас судебно-медицинская экспертиза установила, что предварительной причиной смерти мальчика стала острая легочно-сердечная недостаточность.

Кроме того, о подозрении сообщили и врачу-анастезиологу, что тоже участвовала в оперативном вмешательстве. Ей объявили подозрение 13 декабря 2024 года по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Ее отстранили от должности и уже избрали меру пресечения.