У Києві помер 7-річний хлопчик у кабінеті стоматолога: за справу взялася поліція

У Києві в одній із приватних стоматологічних клінік помер 7-річний хлопчик. Його серце зупинилося після введення наркозу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Що каже поліція про смерть 7-річного хлопчика у Києві

У поліції заявили, що встановлюють обставини смерті 7-річного хлопчика у столичній приватній клініці. За попередньою інформацією, у дитини зупинилося серце після введення йому наркозу на прийманні у лікаря-стоматолога.

На місці працювала бригада швидкої медичної допомоги, які протягом 2 годин намагалися реанімувати хлопчика. На жаль, дитина померла,

– мовиться у повідомленні.



Поліція вивчає обставини смерті 7-річного хлопчика у клініці в Києві / Фото поліції Києва

Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи Святошинського управління поліції та столичного главку, судово-медичний експерт та працівники ювенальної поліції. Обставини події з'ясовуються, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

До слова, раніше прокурори оголосили підозру лікарю-стоматологу та анестезіологу через те, що у серпні 2023 року у Тернополі під час стоматологічного лікування помер однорічний хлопчик. Правоохоронці підозрюють медиків у тому, що ті не врахували стан здоров'я дитини перед операцією.