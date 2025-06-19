У США вперше в історії робот успішно провів повну пересадку серця

Вперше у світі хірурги Baylor St. Luke’s Medical Center в Х’юстоні провели повну трансплантацію серця із застосуванням роботизованої технології, що дозволило здійснити операцію без широкого розтину грудної клітки. Пацієнтом став 45-річний чоловік із тяжкою серцевою недостатністю, якому нове серце імплантували через кілька невеликих розрізів.

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