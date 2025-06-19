В США впервые в истории робот успешно провел полную пересадку сердца

Впервые в мире хирурги Baylor St. Luke's Medical Center в Хьюстоне провели полную трансплантацию сердца с применением роботизированной технологии, что позволило осуществить операцию без широкого вскрытия грудной клетки. Пациентом стал 45-летний мужчина с тяжелой сердечной недостаточностью, которому новое сердце имплантировали через несколько небольших разрезов.

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