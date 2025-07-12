З ока жінки на Рівненщині витягли 11-сантиметрового паразита

На Рівненщині 52-річну жінку прооперували через те, що під її шкірою оселився паразит. З правого ока пацієнтки лікарі-офтальмологи витягли 11-сантиметрового гельмінта Dirofilaria repens, який спричиняє дирофіляріоз.

Про це повідомили в Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, інформує 24 Канал.

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Як усе почалося?

Наприкінці червня мешканка Сарненського району звернулася до лікарів зі скаргами на біль, набряки та дивні відчуття в ділянці правої щоки, чола та ока. Симптоми "мігрували" по обличчю впродовж 2 тижнів.

Після обстеження пацієнтку одразу госпіталізували й прооперували, та виявили під шкірою глиста, який "подорожував" тканинами обличчя. Наразі стан жінки задовільний.

Як передається дирофіляріоз?

Захворювання викликає паразит, який зазвичай мешкає в організмах собак, котів та диких м'ясоїдних тварин. Проте передається він через укуси кровосисних комах – комарів, ґедзів, мошок і кліщів.

Це вже 4-й випадок дирофіляріозу в області за рік і 54-й з моменту першої реєстрації хвороби в Рівненській області у 2005.

Як захиститися від інфекції

Фахівці закликають дотримуватись профілактики:

регулярно обробляти домашніх тварин від гельмінтів;

використовувати репеленти під час перебування на природі;

встановлювати протимоскітні сітки у помешканнях;

користуватися електрофумігаторами у літній період.

Зауважте. Особливу загрозу становлять вуличні тварини, яким рідко проводять дегельмінтизацію, що сприяє поширенню інфекції.