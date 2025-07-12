Из глаза женщины на Ровненщине извлекли 11-сантиметрового паразита

На Ровненщине 52-летнюю женщину прооперировали из-за того, что под ее кожей поселился паразит. Из правого глаза пациентки врачи-офтальмологи извлекли 11-сантиметрового гельминта Dirofilaria repens, который вызывает дирофиляриоз.

Об этом сообщили в Ровенском областном центре контроля и профилактики болезней, информирует 24 Канал.

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Как все началось?

В конце июня жительница Сарненского района обратилась к врачам с жалобами на боль, отеки и странные ощущения в области правой щеки, лба и глаза. Симптомы "мигрировали" по лицу в течение 2 недель.

После обследования пациентку сразу госпитализировали и прооперировали, и обнаружили под кожей глиста, который "путешествовал" по тканям лица. Сейчас состояние женщины удовлетворительное.

Как передается дирофиляриоз?

Заболевание вызывает паразит, который обычно живет в организмах собак, кошек и диких плотоядных животных. Однако передается он через укусы кровососущих насекомых – комаров, слепней, мошек и клещей.

Это уже 4-й случай дирофиляриоза в области за год и 54-й с момента первой регистрации болезни в Ровненской области в 2005.

Как защититься от инфекции

Специалисты призывают придерживаться профилактики:

регулярно обрабатывать домашних животных от гельминтов;

использовать репелленты во время пребывания на природе;

устанавливать противомоскитные сетки в помещениях;

пользоваться электрофумигаторами в летний период.

Обратите внимание. Особую угрозу представляют уличные животные, которым редко проводят дегельминтизацию, что способствует распространению инфекции.