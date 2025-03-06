Аспірин захищає від раку: вчені описали його протипухлинну дію
- Міжнародна команда дослідників з Великої Британії, Італії, Тайваню та Франції виявила, що аспірин перешкоджає метастазуванню ракових клітин.
- Аспірин блокує фермент, що бере участь у запальних процесах, знижуючи синтез тромбоксану А2, що сприяє активізації імунної системи проти метастазів.
- Дослідники планують перевірити ефективність аспірину в комбінації з іншими імунотерапевтичними засобами для лікування метастатичного раку.
Попередні дослідження виявили, що аспірин здатний посилювати імунну відповідь проти поширення ракових клітин, проте природа цього явища залишалася незрозумілою. Міжнародна команда дослідників з’ясувала механізми, які лежать в основі цього ефекту.
Група фахівців із кількох університетів Великої Британії, Італії, Тайваню та Франції проаналізувала, яким чином аспірин здатен пригнічувати метастази. У науковому журналі Nature опубліковано роботу, де докладно розглядається роль цього препарату в перешкоджанні поширенню клітин первинної пухлини у віддалені органи, передає 24 Канал.
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Нове дослідження протиракових властивостей аспірину
У ході експериментів на мишах учені з’ясували, що у тварин, які отримували аспірин, різні типи злоякісних новоутворень (зокрема рак молочної залози, товстого кишківника та меланома) рідше метастазували в легені та печінку порівняно з контрольною групою. Аспірин не дозволяв раковим клітинам залишати первинну пухлину й проникати в інші частини організму.
Як аспірин перешкоджає утворенню метастаз
Основним фактором, що лежить в основі цього захисного ефекту, виявилася вже відома властивість аспірину – блокувати фермент, який бере участь у запальних процесах і регулює вироблення тромбоксану А2. Це речовина, що є окисненими похідними поліненасичених жирних кислот, впливає на звуження судин, підвищення тиску й утворення тромбів.
Нові дані свідчать, що зменшення синтезу тромбоксану А2 під впливом аспірину знижує його здатність пригнічувати імунні клітини (Т-лімфоцити). Завдяки цьому імунна система активніше протистоїть метастазам.
На думку дослідників, аспірин може стати частиною комплексної терапії метастатичного раку. Надалі вони планують перевірити, наскільки ефективним буде поєднання аспірину з іншими імунотерапевтичними засобами, щоб посилити захисні можливості організму.
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