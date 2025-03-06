Аспирин защищает от рака: ученые описали его противоопухолевое действие
Предыдущие исследования обнаружили, что аспирин способен усиливать иммунный ответ против распространения раковых клеток, однако природа этого явления оставалась непонятной. Международная команда исследователей выяснила механизмы, которые лежат в основе этого эффекта.
Группа специалистов из нескольких университетов Великобритании, Италии, Тайваня и Франции проанализировала, каким образом аспирин способен подавлять метастазы. В научном журнале Nature опубликована работа, где подробно рассматривается роль этого препарата в препятствовании распространению клеток первичной опухоли в отдаленные органы, передает 24 Канал.
Также на тему Вызывают ли татуировки рак: тревожные результаты исследования
Новое исследование противораковых свойств аспирина
В ходе экспериментов на мышах ученые выяснили, что у животных, получавших аспирин, различные типы злокачественных новообразований (в частности рак молочной железы, толстого кишечника и меланома) реже метастазировали в легкие и печень по сравнению с контрольной группой. Аспирин не позволял раковым клеткам покидать первичную опухоль и проникать в другие части организма.
Как аспирин препятствует образованию метастаз
Основным фактором, лежащим в основе этого защитного эффекта, оказалось уже известное свойство аспирина – блокировать фермент, участвующий в воспалительных процессах и регулирующий выработку тромбоксана А2. Это вещество, являющееся окисленными производными полиненасыщенных жирных кислот, влияет на сужение сосудов, повышение давления и образование тромбов.
Новые данные свидетельствуют, что уменьшение синтеза тромбоксана А2 под воздействием аспирина снижает его способность подавлять иммунные клетки (Т-лимфоциты). Благодаря этому иммунная система активнее противостоит метастазам.
По мнению исследователей, аспирин может стать частью комплексной терапии метастатического рака. В дальнейшем они планируют проверить, насколько эффективным будет сочетание аспирина с другими иммунотерапевтическими средствами, чтобы усилить защитные возможности организма.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.