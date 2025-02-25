Кожен 6-ий не доживає до 70 років: у ВООЗ приголомшили звітом про причини смерті в Європі

Згідно зі звітом Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), жінки в Європейському регіоні в середньому живуть на шість років довше за чоловіків — 79,3 року проти 73,3 року відповідно.

Жінки живуть довше, але частіше хворіють

Проте тривалість здорового життя у жінок є нижчою. Якщо чоловіки зберігають добре самопочуття протягом 88,1% свого життя, то у жінок цей показник становить 84,1%, ідеться в актуальному звіті ВООЗ, інформує 24 Канал.

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Довідково. Ці дані є частиною масштабного дослідження стану здоров'я населення у 53 країнах Європейського регіону, включаючи Україну, Великобританію, Казахстан, Ірландію, Боснію та Герцеговину й Азербайджан.

Основні причини смертності в Європі

Кожен шостий житель Європи не доживає до 70 років через неінфекційні захворювання,

– ідеться у звіті.

При цьому 33,5% смертей спричинені серцево-судинними захворюваннями. Ще 32,8% летальних випадків пов'язані з раком.

Зауважте. Регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Генрі Клюге зазначив, що захворюваність на рак частіше зустрічається у Західній та Північній Європі, тоді як у Східній Європі та Центральній Азії домінують серцево-судинні хвороби. Причина – відмінності у способі життя, екології та доступі до медичних послуг.

Головні фактори ризику: алкоголь, тютюн і нездоровий спосіб життя

Європейський регіон ВООЗ залишається світовим лідером за рівнем споживання алкоголю. В середньому на одного дорослого припадає 8,8 літра чистого спирту на рік. 25,3% жителів Європи регулярно вживають тютюн.

Незбалансоване харчування, забруднення повітря та низька фізична активність також є серйозними факторами ризику.

Окрім нездорового способу життя, глобальне потепління стає серйозним фактором смертності. Щороку в Європі реєструється 175 тисяч смертей, пов'язаних із кліматичними змінами.

Дитяча смертність у країнах Європи

Європейський регіон має одні з найнижчих показників дитячої смертності у світі, проте у 2022 році тут померли майже 76 тисяч дітей віком до п'яти років.

Найвищі показники дитячої смертності зафіксували у Туркменістані та Таджикистані, де понад 40 дітей на 1000 новонароджених не доживають до п'яти років.

Основні причини смертності дітей:

ускладнення через передчасні пологи

родова асфіксія (нестача кисню під час народження)

вроджені аномалії серця

неонатальні інфекції та сепсис

Проблеми молоді: ожиріння, куріння та психічне здоров'я

Кожен 3-ий школяр у Європі має надлишкову вагу. Кожен шостий підліток страждає на ожиріння. 10% підлітків (13-15 років) регулярно курять, включаючи електронні сигарети.

ВООЗ наголошує, що маркетинг продуктів із високим вмістом солі, цукру та жирів негативно впливає на харчові звички дітей.

Кожен 5-ийпідліток у Європі має психологічні проблеми: дівчата частіше страждають від психічних розладів, ніж хлопці. Самогубство є головною причиною смерті серед молоді 15 – 29 років.

Зверніть увагу! За словами Ганса Генрі Клюге, попри цифрові технології та активне онлайн-спілкування, молоді люди почуваються самотнішими, ніж будь-коли. Це призводить до проблем із самооцінкою, депресії та підвищених ризиків суїциду.

Що потрібно змінити

ВООЗ закликає європейські країни активніше боротися з основними загрозами для здоров'я населення: