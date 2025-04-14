Чому виникає харчова алергія: вчені знайшли неочевидну причину
- Науковці виявили зв'язок між пошкодженням шкіри та розвитком харчової алергії, особливо у дітей з екземою.
- Під час експерименту на мишах, потрапляння нових харчових білків у кишківник на фоні пошкодженої шкіри викликало алергічні реакції.
- Були ідентифіковані специфічні цитокіни, які можуть координувати сигнали між шкірою та кишківником, посилюючи зв'язок між цими органами.
- Дослідження підкреслює важливість догляду за шкірою, оскільки пошкодження шкіри можуть бути пов'язані не лише з алергіями, але і з іншими системними захворюваннями.
Як пов'язані пошкодження шкіри із харчовою алергією та іншими захворюваннями? Дослідження відкривають несподівані взаємозв'язки між системами організму.
Науковці встановили цікавий зв’язок між станом шкіри та функціонуванням шлунково-кишкового тракту, особливо в контексті харчової алергії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Science Immunology.
Також на тему Як мозок впливає на імунітет під час голодування
Наприклад, у дітей з екземою ризик розвитку харчової алергії вищий за середній показник. Дослідники з Єльської медичної школи висунули нову гіпотезу: пошкодження шкіри можуть сприяти появі харчової алергії.
Нове дослідження харчової алергії
У експерименті на мишах було виявлено, що потрапляння нових харчових білків у кишківник на фоні пошкодження шкіри (наприклад, порізів чи опіків ультрафіолетом) викликало алергічну реакцію. Примітно, що алергія виникала виключно на ті продукти, які раніше не були у раціоні мишей, і це відбувалося протягом кількох годин після травми шкіри.
Науковці досліджували різні типи пошкоджень шкіри у мишей, яких годували альбумінами (білками яєчного білка). Алергія розвивалася незалежно від типу травми, навіть якщо не було прямого контакту шкіри з білком.
Харчова алергія повʼязана з пошкодженням шкіри
Окрім того, були виявлені специфічні цитокіни — молекули, що відіграють ключову роль у роботі імунної системи. Дослідники припускають, що певні імунні клітини координують сигнали між шкірою та кишківником, що посилює зв'язок між цими органами.
Догляд за шкірою – це не просто усунення видимих пошкоджень, а й профілактика системних захворювань,
– зазначає одна з авторок дослідження, докторка медицини Анна Ейзенштейн, доцентка дерматології.
Хоча результати дослідження поки що не змінюють підходи до лікування харчової алергії у людей, вони підкреслюють важливість догляду за шкірою. Адже пошкодження шкіри пов’язані не лише з алергіями: екзема може сприяти розвитку запальних захворювань кишківника та ревматоїдного артриту, а псоріаз підвищує ризик серцево-судинних захворювань.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.