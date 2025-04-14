Чому виникає харчова алергія: вчені знайшли неочевидну причину

Як пов'язані пошкодження шкіри із харчовою алергією та іншими захворюваннями? Дослідження відкривають несподівані взаємозв'язки між системами організму.

Науковці встановили цікавий зв’язок між станом шкіри та функціонуванням шлунково-кишкового тракту, особливо в контексті харчової алергії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Science Immunology.

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Наприклад, у дітей з екземою ризик розвитку харчової алергії вищий за середній показник. Дослідники з Єльської медичної школи висунули нову гіпотезу: пошкодження шкіри можуть сприяти появі харчової алергії.

Нове дослідження харчової алергії

У експерименті на мишах було виявлено, що потрапляння нових харчових білків у кишківник на фоні пошкодження шкіри (наприклад, порізів чи опіків ультрафіолетом) викликало алергічну реакцію. Примітно, що алергія виникала виключно на ті продукти, які раніше не були у раціоні мишей, і це відбувалося протягом кількох годин після травми шкіри.

Науковці досліджували різні типи пошкоджень шкіри у мишей, яких годували альбумінами (білками яєчного білка). Алергія розвивалася незалежно від типу травми, навіть якщо не було прямого контакту шкіри з білком.

Харчова алергія повʼязана з пошкодженням шкіри

Окрім того, були виявлені специфічні цитокіни — молекули, що відіграють ключову роль у роботі імунної системи. Дослідники припускають, що певні імунні клітини координують сигнали між шкірою та кишківником, що посилює зв'язок між цими органами.

Догляд за шкірою – це не просто усунення видимих пошкоджень, а й профілактика системних захворювань,

– зазначає одна з авторок дослідження, докторка медицини Анна Ейзенштейн, доцентка дерматології.

Хоча результати дослідження поки що не змінюють підходи до лікування харчової алергії у людей, вони підкреслюють важливість догляду за шкірою. Адже пошкодження шкіри пов’язані не лише з алергіями: екзема може сприяти розвитку запальних захворювань кишківника та ревматоїдного артриту, а псоріаз підвищує ризик серцево-судинних захворювань.