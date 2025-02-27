Виявили несподіваний ефект препарату від тиску на людей зі СДУГ

Науковці з Університету Суррея (Англія) виявили, що препарат для лікування артеріального тиску амлодипін може бути ефективним для пацієнтів із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ).

Дослідження, результати якого опубліковані в журналі Neuropsychopharmacology, показало, що амлодипін знижує гіперактивність та імпульсивність – ключові симптоми СДУГ, передає 24 Канал.

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Як працює амлодипін

Британські дослідники протестували 5 різних препаратів на лабораторних щурах, і тільки амлодипін продемонстрував значне зменшення гіперактивності. Потім експерименти повторили на рибках даніо, оскільки їхня генетика подібна до людської.

Результати підтвердили ефективність препарату:

впливає на кальцієві канали, які відіграють ключову роль у розвитку СДУГ,

здатний долати гематоенцефалічний бар’єр та діяти безпосередньо на мозок,

не викликає побічних ефектів, як-от втрата апетиту чи головний біль, що притаманні традиційним лікам від СДУГ.

Нові перспективи лікування

Науковці вважають, що амлодипін може стати безпечнішою альтернативою для людей, які не реагують на стандартну терапію.

Наші результати відкривають нові можливості у боротьбі зі СДУГ. Амлодипін може стати ефективним і водночас м’якшим у застосуванні препаратом,

– зазначили дослідники.

Попереду – клінічні випробування на людях, які допоможуть визначити потенціал препарату в реальній медичній практиці.