Выявили неожиданный эффект препарата от давления на людей со СДВГ

Ученые из Университета Суррея (Англия) обнаружили, что препарат для лечения АД амлодипин может быть эффективным для пациентов с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Neuropsychopharmacology, показало, что амлодипин снижает гиперактивность и импульсивность– ключевые симптомы СДВГ, передает 24 Канал.

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Как работает амлодипин

Британские исследователи протестировали 5 разных препаратов на лабораторных крысах, и только амлодипин продемонстрировал значительное уменьшение гиперактивности. Затем эксперименты повторили на рыбках данио., поскольку их генетика подобна человеческой.

Результаты подтвердили эффективность препарата:

влияет на кальциевые каналы, играющие ключевую роль в развитии СДВГ,

способен преодолевать гематоэнцефалический барьер и действовать непосредственно на мозг,

не вызывает побочных эффектов, таких как потеря аппетита или головная боль, что присущи традиционным лекарствам от СДВГ.

Новые перспективы лечения

Ученые считают, что амлодипин может стать более безопасной альтернативой для людей, не реагирующие на стандартную терапию.

Наши результаты открывают новые возможности в борьбе с СДВГ. Амлодипин может стать эффективным и в то же время более мягким в применении препаратом.,

– отметили исследователи.

Впереди– клинические испытания на людях, помогут определить потенциал препарата в реальной медицинской практике.