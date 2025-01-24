Наскільки років продовжує життя хороша освіта
- Люди з вищою освітою збільшили свою тривалість життя на 2,5 року, до 84,2 року, тоді як ОТЖ для осіб без атестата про середню освіту залишилася на рівні 73,5 року.
- Вищий рівень освіти у США часто веде до кращих можливостей працевлаштування та здоровішого способу життя, що впливає на тривалість життя.
- Географічна варіабельність ОТЖ найбільш виражена серед найменш освіченого населення, тоді як для випускників вишів цей діапазон вужчий.
Вчені з'ясували, чому рівень освіти має суттєвий вплив на тривалість життя. Велике дослідження продемонструвало збільшення розриву у тривалості життя між найменш і найбільш освіченими громадянами США.
Команда Інституту показників і оцінки здоров'я (IHME) при Вашингтонському університеті стала першою, яка проаналізувала різницю в очікуваній тривалості життя (ОТЖ) для чоловіків і жінок віком 25 років у 3110 округах Сполучених Штатів з 2000 по 2019 рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на журнал The Lancet Public Health.
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Як освіта впливає на тривалість життя
Різниця в ОТЖ між найбільш освіченими та тими, хто має низький рівень освіти, зросла з 8 років у 2000 році до майже 11 років у 2019 році.
Люди з вищою освітою збільшили свою тривалість життя на 2,5 року, досягнувши 84,2 року, ті, хто не закінчив вищу школу, додали 0,7 року, досягнувши 82,1 року, а випускники середніх шкіл – 0,3 року, що склало 77,3 року. Очікувана тривалість життя у людей без атестата про середню освіту залишилася на рівні 73,5 року.
Чому освіта має значення
У США вищий рівень освіти часто веде до кращих можливостей для працевлаштування, включаючи заняття високооплачуваними професіями з меншими ризиками для здоров'я. Це дозволяє людям створити здоровіше життя і за потреби отримувати якісні медичні послуги,
– зазначила доцент IHME Лора Двайер-Ліндгрен.
Географічна варіабельність ОТЖ виявилася найбільш вираженою серед найменш освіченого населення – від 57,9 до 90,1 року, тоді як для випускників вишів цей діапазон становив 75,2 – 93,9 року. Для всіх освітніх груп тривалість життя в різних округах варіюється від 68,2 до 93,2 року.
В цілому, ОТЖ жінок перевищує ОТЖ чоловіків: для жінок, які не закінчили середню школу, вона склала в середньому майже 72 роки, тоді як для чоловіків — близько 68 років. Крім того, різниця в тривалості життя між найменш і найбільш освіченими чоловіками помітно більша і зросла більше за 20 років дослідження порівняно з жінками.
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