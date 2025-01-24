Насколько лет продлевает жизнь хорошее образование

Ученые выяснили, почему уровень образования имеет существенное влияние на продолжительность жизни. Большое исследование продемонстрировало увеличение разрыва в продолжительности жизни между наименее и наиболее образованными гражданами США.

Команда Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете стала первой, которая проанализировала разницу в ожидаемой продолжительности жизни (ОТЖ) для мужчин и женщин в возрасте 25 лет в 3110 округах Соединенных Штатов с 2000 по 2019 год, сообщает 24 Канал со ссылкой на журнал The Lancet Public Health.

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Как образование влияет на продолжительность жизни

Разница в ОТЖ между наиболее образованными и теми, кто имеет низкий уровень образования, выросла с 8 лет в 2000 году до почти 11 лет в 2019 году.

Люди с высшим образованием увеличили свою продолжительность жизни на 2,5 года, достигнув 84,2 года, те, кто не закончил высшую школу, добавили 0,7 года, достигнув 82,1 года, а выпускники средних школ – 0,3 года, что составило 77,3 года. Ожидаемая продолжительность жизни у людей без аттестата о среднем образовании осталась на уровне 73,5 года.

Почему образование имеет значение

В США более высокий уровень образования часто ведет к лучшим возможностям для трудоустройства, включая занятие высокооплачиваемыми профессиями с меньшими рисками для здоровья. Это позволяет людям создать здоровую жизнь и при необходимости получать качественные медицинские услуги,

– отметила доцент IHME Лора Двайер-Линдгрен.

Географическая вариабельность ОТЖ оказалась наиболее выраженной среди наименее образованного населения – от 57,9 до 90,1 года, тогда как для выпускников вузов этот диапазон составлял 75,2 – 93,9 года. Для всех образовательных групп продолжительность жизни в разных округах варьируется от 68,2 до 93,2 года.

В целом, ОПЖ женщин превышает ОПЖ мужчин: для женщин, не окончивших среднюю школу, она составила в среднем почти 72 года, тогда как для мужчин - около 68 лет. Кроме того, разница в продолжительности жизни между наименее и наиболее образованными мужчинами заметно больше и выросла более за 20 лет исследования по сравнению с женщинами.