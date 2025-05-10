Чому деяким людям достатньо 3 годин сну: вчені знайшли відповідь
- Дослідження виявило генетичні мутації, які дозволяють деяким людям спати лише 3-6 годин без шкоди для здоров'я.
- Науковці виявили п'ять мутацій у чотирьох різних генах, пов'язаних із природно скороченим сном.
- Мутація гена SIK3 впливає на скорочення сну завдяки оптимізації мозкового гомеостазу.
- Дослідження тривають, щоб краще зрозуміти механізми регуляції сну через генетичні зміни.
Більшості людей для нормального функціонування потрібно приблизно 7 – 8 годин сну щоночі. Проте існують рідкісні генетичні особливості, які дозволяють деяким людям спати лише 3 години без шкоди для здоров’я. Вчені виявили, яка саме це генетична мутація.
Вивчення таких унікальних змін у ДНК людей, яким від природи достатньо трьох – шести годин сну без негативних наслідків, може відкрити шлях до нових методів лікування порушень сну, інформує 24 Канал з посиланням на Proceedings of the National Academy of Sciences.
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Гени меншої потреби сну
Поки ми спимо, наш організм продовжує працювати – очищається від токсинів і відновлює пошкоджені клітини.
У цих людей усі процеси, що відбуваються під час сну, проходять значно ефективніше,
– зазначає нейробіологиня і генетикиня Їн-Хуей Фу з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско.
У 2000 роках до лабораторії Фу звернулася родина, члени якої спали по шість або навіть менше годин щоночі. Аналіз їхніх геномів виявив рідкісну зміну у гені, що регулює циркадні ритми – біологічний годинник, що відповідає за чергування сну і бадьорості. Це відкриття спонукало й інших людей з подібними особливостями сну перевірити власну ДНК.
Відтоді науковці зібрали кілька сотень випадків людей із природно скороченим сном. Наразі ідентифіковано п’ять мутацій у чотирьох різних генах, які можуть бути пов’язані з цією особливістю, причому у кожній родині мутації різні.
Чому зменшується потреба в сні
У новому дослідженні описується мутація гена SIK3, що відповідає за синтез ферменту, активного, зокрема, у просторах між нейронами. Раніше японські вчені знайшли іншу мутацію в цьому ж гені, яка у мишей викликала аномальну сонливість.
Група дослідників генетично модифікувала мишей, впровадивши їм нову мутацію. В результаті у тварин потреба у сні скоротилась у середньому на 31 хвилину. Також з’ясувалося, що модифікований фермент найбільш активний у синапсах мозку. Це може свідчити, що мутація сприяє скороченню тривалості сну завдяки оптимізації мозкового гомеостазу – механізму, за яким сон "перезавантажує" мозок.
Незначне скорочення сну у мишей (зазвичай вони сплять близько 12 годин на добу) вказує на те, що мутація в SIK3 – не головна причина, зауважив невролог Кліффорд Сейпер з Гарвардської медичної школи в Бостоні. Мутації в цьому гені призводять до незвичайних режимів сну у мишей.
Вивчення впливу генів та їхніх змін на тривалість і якість сну триває. Ін-Хуей Фу сподівається, що виявлення достатньої кількості мутацій у природно короткосплячих допоможе дослідникам краще зрозуміти механізми регуляції сну.
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