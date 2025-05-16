Чи повернеться вага, якщо перестати приймати Оземпік

Дослідження показало, що люди, які застосовують медикаменти для зниження ваги, здебільшого повертають скинуті кілограми вже протягом року після завершення приймання препаратів.

Цей висновок отримали науковці Оксфордського університету, проаналізувавши ефективність старих і нових препаратів для схуднення, зокрема на основі GLP-1, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Як швидко повертається вага

З’ясувалося, що після курсу ін’єкцій для схуднення люди в середньому втрачали близько 8 кг, але вже через 10 місяців після припинення лікування практично повністю відновлювали колишню вагу.

Дослідження також засвідчило, що навіть при використанні новітніх засобів, таких як Wegovy чи Mounjaro, вага поверталася після завершення терапії. Хоч із цими ліками середня втрата становила 16 кг – майже вдвічі більше, ніж зі старими препаратами, – проте вже за рік після закінчення приймання більшість людей знову набирали близько 9,6 кг. Таким чином, приблизно за 20 місяців після лікування вся вага могла повернутись.

У дослідженні проаналізували дані 6370 учасників, що брали участь у восьми клінічних випробуваннях і трьох спостережних дослідженнях. 1465 пацієнтів отримували високі дози семаглутиду та тирзепатиду – ін’єкцій, спеціально призначених для боротьби із зайвою вагою.

Дієти дають кращий результат

Попередні дослідження цієї ж групи вчених, присвячені різноманітним дієтам без застосування медикаментів, засвідчили, що вага після закінчення дієти також може поступово повертатися, проте цей процес відбувався значно повільніше, як правило, не раніше ніж через 5 років.

Ці медикаменти дійсно ефективні для зниження маси тіла, але після їх відміни вага повертається значно швидше, ніж після закінчення дієти,

– розповіла співавторка дослідження, професорка кафедри дієтології та громадського здоров’я Сюзан Джебб.

Хоча причинно-наслідкового зв’язку не встановлено, Джебб вважає, що швидке повернення ваги після ліків може бути пов’язано з відсутністю навичок самоконтролю, які формуються при суворих дієтах. За її словами, медикаментозні ін’єкції приглушують відчуття голоду, не вимагаючи зусиль чи змін поведінки.