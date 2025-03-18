Чи потрібно чистити язик

Навіть якщо ви людина, яка дотримується правильної гігієни ротової порожнини: чистить зуби двічі на день, регулярно користується зубною ниткою і сумлінно відвідує стоматолога кожні шість місяців, ви все одно можете пропустити один важливий крок, який допоможе зберегти вашу ротову порожнину свіжою та здоровою.

Йдеться про догляд за язиком – органом, який допомагає вам говорити, жувати та ковтати? Язик вкритий маленькими горбиками, які називаються сосочками, що дозволяють вам відчувати смаки та текстури у роті, пояснила стоматологиня-гігієністка Cleveland Clinic Теніка Петерсон, передає 24 Канал.

Також на тему Чому краще лікувати зуби в стоматолога, який використовує мікроскоп

За її словами, язик також може бути осередком бактерій. Хоча більшість цих бактерій – "корисні," які підтримують здоровий баланс у ротовій порожнині, інші можуть спричиняти неприємний запах із рота, карієс та інфекції ясен.

Тому очищення язика це важлива процедура, яка допомагає позбутися шкідливих бактерій, залишків їжі та відмерлих клітин, які можуть накопичуватися на його поверхні.

Чи потрібен скребок для язика

Перший простий крок – акуратно чистити язик від задньої частини до передньої кілька разів за допомогою зубної щітки та пасти. Після цього потрібно використати скребок.

Скребок для язика може краще справитися з видаленням нальоту та бактерій із поверхні язика. Чистити щіткою – це нормально, але подумайте про це так: якщо ваш килим брудний і ви його просто трете щіткою, бруд буде втиратися у волокна. А за допомогою скребка він бруд знімається з поверхні,

– радить Паттерсон.

Дослідження показують, що використання скребка для язика ефективніше видаляє бактерії та покращує свіжість дихання, ніж чистка язика щіткою.

Скребки для язика, виготовлені з пластику, міді або нержавіючої сталі, можна знайти в більшості аптек, і вони зазвичай коштують недорого.

Від редакції: ми знайшли якісне дослідження, яке не підтвердило переваги використання скребка над використанням лише зубної щітки для покращення запаху з рота.

Користь чищення язика

Хоча догляд за язиком може не одразу спадати на думку, він важливий для загальної гігієни ротової порожнини. Основні переваги очищення язика:

Покращення сприйняття смаку. Коли ви очищуєте поверхню язика, також очищуються рецептори, які зможуть краще сприймати смаки.

Коли ви очищуєте поверхню язика, також очищуються рецептори, які зможуть краще сприймати смаки. Загальне покращення здоров’я. Добра гігієна ротової порожнини дуже важлива для загального стану здоров’я. Очищення язика допомагає видалити шкідливі бактерії, які викликають запалення ясен, а також запобігти появі карієсу. Ігнорування цих практик може призвести до серйозних проблем, таких як серцеві захворювання, рак тощо.

Як правильно очищувати язик

Додайте очищення язика у свій ранковий і вечірній догляд за ротовою порожниною:

Почистьте зуби та скористайтеся зубною ниткою. Висуньте язик і злегка натискаючи, проведіть скребком по всій поверхні язика один або два рази, починаючи від задньої частини язика й рухаючись до передньої. Очищення не повинно завдавати болю чи пошкоджень язика. Якщо боляче, зменште тиск. Промивайте скребок у теплій воді після кожного проходу та завершіть процедуру, ще раз ополоснувши скребок і рот водою.

Це швидкий і простий завершальний етап догляду за ротовою порожниною, який може зробити вашу ротову порожнину максимально чистою. Якщо ваш язик має будь-які видимі ознаки проблем (наприклад, білий, чорний або червоний наліт, виразки, які не зникають понад два тижні), обов’язково зверніться до стоматолога для консультації.