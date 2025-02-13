У Польщі хочуть скасувати безкоштовне медобслуговування для українців – що відомо

У польському Сеймі розглядають новий законопроєкт, який може змінити правила надання безкоштовної медичної допомоги українським біженцям. Якщо документ буде ухвалено, безоплатне лікування збережуть лише для тих, хто сплачує внески на медичне страхування в Польщі.

Хто матиме право на безкоштовну медицину

Хоча формально безкоштовне обслуговування не скасовують, його доступність значно обмежать, інформує 24 Канал з посиланням на Visit Ukraine Today.

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Відтепер скористатися медичними послугами безоплатно зможуть лише ті українці, які:

працевлаштовані та сплачують страхові внески;

є зареєстрованими платниками медичного страхування в Польщі.

Причини змін

За офіційною версією, нові правила мають зрівняти права українських біженців з громадянами Польщі, які також сплачують страхові внески, щоб отримувати доступ до медичних послуг.

Однак протягом останніх трьох років у польському суспільстві зростало невдоволення тим, що українці користуються безкоштовною медициною, у той час як для громадян Польщі це є платною послугою через страхові внески.

Що зміниться для українців

Якщо законопроєкт набуде чинності, ті українські біженці, які не працюють і не платять страхові внески, більше не матимуть права на безкоштовне лікування.

Натомість українці, які офіційно працюють у Польщі та сплачують податки, збережуть можливість користуватися системою охорони здоров'я на тих самих умовах, що й громадяни Польщі.

Зауважте. Цей законопроєкт є частиною ширшої політичної ініціативи, запропонованої Рафалом Тшасковським – кандидатом на посаду президента Польщі. Його програма передбачає, що будь-які соціальні виплати та пільги для біженців мають бути прив'язані до їхнього внеску в економіку країни – зокрема, через працевлаштування та сплату податків.