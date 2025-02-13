В Польше хотят отменить бесплатное медобслуживание для украинцев –что известно

В польском Сейме рассматривают новый законопроект, который может изменить правила предоставления бесплатной медицинской помощи украинским беженцам. Если документ будет принят, бесплатное лечение сохранят только для тех, кто платит взносы на медицинское страхование в Польше.

Кто будет иметь право на бесплатную медицину

Хотя формально бесплатное обслуживание не отменяют, его доступность значительно ограничат, информирует 24 Канал со ссылкой на Visit Ukraine Today.

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Отныне воспользоваться медицинскими услугами бесплатно смогут только те украинцы, которые:

трудоустроены и платят страховые взносы;

являются зарегистрированными плательщиками медицинского страхования в Польше.

Причины изменений

По официальной версии, новые правила должны уравнять права украинских беженцев с гражданами Польши, которые также платят страховые взносы, чтобы получать доступ к медицинским услугам.

Однако в течение последних трех лет в польском обществе росло недовольство тем, что украинцы пользуются бесплатной медициной, в то время как для граждан Польши это является платной услугой через страховые взносы.

Что изменится для украинцев

Если законопроект вступит в силу, те украинские беженцы, которые не работают и не платят страховые взносы, больше не будут иметь права на бесплатное лечение.

Зато украинцы, которые официально работают в Польше и платят налоги, сохранят возможность пользоваться системой здравоохранения на тех же условиях, что и граждане Польши.

Заметьте. Этот законопроект является частью более широкой политической инициативы, предложенной Рафалом Тшасковским – кандидатом на пост президента Польши. Его программа предусматривает, что любые социальные выплаты и льготы для беженцев должны быть привязаны к их вкладу в экономику страны – в частности, через трудоустройство и уплату налогов.