У Польщі штрафуватимуть за відмову від вакцинації

Невдовзі Головна санітарна інспекція почне перевіряти картки вакцинації дітей у всіх регіонах Польщі. За відсутність щеплень можуть накласти великі штрафи.

У лютому Головна санітарна інспекція (GUS) розпочне перевірку близько 10 тисяч пунктів вакцинації по всій країні з метою складання списку дітей та підлітків, які потребують вакцинації. Контроль за картками обов’язкових щеплень охопить приблизно 7,5 мільйона дітей та молоді до 19 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на In Poland.

Штрафи за відсутність вакцинації у Польщі

На основі отриманих даних планується створення електронних карт щеплень. Законодавчі ініціативи в цій сфері активно тривають.

Як зазначає головний санітарний інспектор Павел Гжесьовський, на сьогодні існує реєстр невакцинованих дітей, але за номером PESEL неможливо дізнатися, від яких хвороб дитина щеплена. Звіт Вищої контрольної палати щодо впровадження обов’язкових щеплень для дітей і підлітків виявив багато недоліків у наявній системі вакцинації.

Батьків, які не щеплюють своїх дітей, можуть оштрафувати на 500 злотих (5250 гривень). Проте, якщо законний представник продовжує відмовлятися від щеплень, штраф може значно зрости до кількох тисяч злотих. Однак максимальна фінансова відповідальність не може перевищувати 50 тисяч злотих для одного з батьків.

Які обмеження діють в Україні для невакцинованих дітей

В Україні вакцинація є добровільною. Але для деяких категорій населення можуть діяти обмеження в контексті державного календаря профілактичних щеплень. Це означає, що для дітей, які відвідують дитячі садки або школи, наявність певних щеплень є необхідною умовою для вступу до цих закладів.

Але якщо вони вступили і пропустили якесь щеплення, відсторонити їх неможливо, адже навчальний процес має бути безперервним.