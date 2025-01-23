В Польше будут штрафовать за отказ от вакцинации

Вскоре Главная санитарная инспекция начнет проверять карточки вакцинации детей во всех регионах Польши. За отсутствие прививок могут наложить большие штрафы.

В феврале Главная санитарная инспекция (GUS) начнет проверку около 10 тысяч пунктов вакцинации по всей стране с целью составления списка детей и подростков, нуждающихся в вакцинации. Контроль за карточками обязательных прививок охватит примерно 7,5 миллиона детей и молодежи до 19 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на In Poland.

Штрафы за отсутствие вакцинации в Польше

На основе полученных данных планируется создание электронных карт прививок. Законодательные инициативы в этой сфере активно продолжаются.

Как отмечает главный санитарный инспектор Павел Гжесьовский, на сегодня существует реестр невакцинированных детей, но по номеру PESEL невозможно узнать, от каких болезней ребенок привит. Отчет Высшей контрольной палаты по внедрению обязательных прививок для детей и подростков обнаружил много недостатков в существующей системе вакцинации.

Родителей, которые не прививают своих детей, могут оштрафовать на 500 злотых (5250 гривен). Однако, если законный представитель продолжает отказываться от прививок, штраф может значительно возрасти до нескольких тысяч злотых. Однако максимальная финансовая ответственность не может превышать 50 тысяч злотых для одного из родителей.

Какие ограничения действуют в Украине для невакцинированных детей

В Украине вакцинация является добровольной. Но для некоторых категорий населения могут действовать ограничения в контексте государственного календаря профилактических прививок. Это означает, что для детей, посещающих детские сады или школы, наличие определенных прививок является необходимым условием для поступления в эти заведения.

Но если они поступили и пропустили какую-то прививку, отстранить их невозможно, ведь учебный процесс должен быть непрерывным.