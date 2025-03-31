Популярна дієта може посилювати лібідо

Навколо користі та шкоди інтервального голодування вже багато років не вщухають суперечки. Тепер науковці відійшли від впливу цієї дієти на вагу людей і помітили неочікувану користь.

Інтервальне голодування – це популярний метод для схуднення, суть якого полягає у чергуванні періодів приймання їжі та голодування, повідомляє 24 Канал з посилання на Medical Xpress.

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Основне правило – витримувати тривалий проміжок часу між прийомами їжі. Існує кілька варіантів інтервального голодування: 16/8, 18/6, 20/4 тощо.

Нове дослідження інтервального голодування

Дослідники з Німецького центру вивчення нейродегенеративних захворювань перевірили, як інтервальне голодування впливає на мишей. Учених здивував той факт, що дорослі самці мишей, які за віком можна порівняти з літніми людьми, під час тривалих циклів інтервального голодування мали більше потомства.

Це виявилося пов’язаним із підвищеною статевою активністю. Голодування, імовірно, посилювало сексуальну активність, що призводило до високого рівня розмноження, попри вікові фізіологічні обмеження.

Інтервальне голодування підвищує сексуальний потяг

Посилений сексуальний потяг також спостерігався у молодших мишей після пів року інтервального голодування, але був відсутній у тих, хто дотримувався цього режиму лише кілька тижнів. Дослідники виявили, що ключовим фактором, пов’язаним із підвищеною сексуальною активністю, були низькі рівні серотоніну.

Серотонін впливає на сексуальну поведінку людини: високий рівень знижує лібідо, а низький рівень, відповідно, стимулює сексуальний інтерес. Учені вважають, що голодування може впливати на сексуальне бажання у людей, зачіпаючи як чоловіків, так і жінок через серотонінові шляхи.