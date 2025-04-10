На світ зʼявилася перша дитина після запліднення, яке провели роботи

Перший у світі малюк, народжений завдяки високоавтоматизованій технології екстракорпорального запліднення (ЕКЗ), з’явився на світ. Цей інноваційний підхід дозволяє мінімізувати ризики помилок, які можуть виникати через людський фактор у таких процедурах.

Одним із методів ЕКЗ є інтрацитоплазматична ін’єкція сперматозоїда (ІКСІ), що передбачає введення сперматозоїда безпосередньо в яйцеклітину в лабораторних умовах, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reproductive BioMedicine Online.

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Недоліки ручного запліднення

Головною метою цього методу є подолання чоловічого безпліддя, оскільки сперматозоїдам не потрібно самостійно потрапляти в яйцеклітину Після цього отримані ембріони переносяться в матку. Альтернативою ІКСІ є змішування сперматозоїдів і яйцеклітин у лабораторії з очікуванням природного запліднення, але цей спосіб зазвичай має меншу успішність, хоч і є простішим.

Для виконання процедури ІКСІ потрібна висока точність і професіоналізм медичних фахівців.

Як і люди в будь-якій професії, медики можуть втомлюватися чи відволікатися, що збільшує ймовірність помилок, які можуть вплинути на успішність зачаття та народження дитини,

– пояснює Жак Коен, провідний науковий співробітник компанії Conceivable Life Sciences у Нью-Йорку.

Ця компанія розробила унікальну робочу станцію, яка виконує всі 23 етапи стандартної процедури ІКСІ в повністю автоматизованому режимі. Оператор контролює процес у реальному часі натисканням кнопки, при цьому спостереження можна здійснювати навіть віддалено. Зазвичай усі ці етапи ІКСІ виконуються вручну.

На одному з етапів система використовує штучний інтелект для відбору найбільш здорових сперматозоїдів на основі зовнішнього вигляду. Далі лазер застосовується для знерухомлення хвостів сперматозоїдів, щоб їх було легше захопити. Потім сперматозоїди вводяться у заздалегідь підготовлені яйцеклітини. Раніше подібні автоматизовані підходи вже тестувалися, але деякі етапи все ще виконувалися вручну.

Перша дитина народжена після штучного запліднення

В експерименті взяли участь бездітна пара з Мексики: чоловік мав сперматозоїди зі зниженою рухливістю, а у жінки були труднощі з виробництвом яйцеклітин, тому для процедури використовували донорський матеріал.

П’ять із восьми донорських яйцеклітин були запліднені за допомогою автоматизованої системи, що привело до створення чотирьох ембріонів. Решта три яйцеклітини були запліднені вручну методом ІКСІ, і всі вони теж перетворилися на ембріони.

Після цього штучний інтелект обрав два найкращих ембріони на основі аналізу хромосом. На виконання всієї процедури було витрачено близько 10 хвилин (у порівнянні з 1 хвилиною 22 секундами при ручному ІКСІ). Оператор, який знаходився за 3700 км, віддалено контролював процес. У майбутньому технологія зможе працювати повністю автономно, без участі людини.

З двох ембріонів один не розвинувся, а інший призвів до вагітності, успішно завершеної народженням здорового хлопчика на 38 тижні.

Професорка Джойс Гарпер з Університетського коледжу Лондона назвала цей результат дивовижним доказом концепції. Однак вона підкреслила необхідність масштабних досліджень, щоб порівняти автоматизовані й ручні методи ІКСІ.

Водночас професорка висловила сумнів щодо широкого впровадження цієї технології найближчим часом через її високу вартість. Утім, Жак Коен сподівається, що подальша оптимізація та стандартизація системи дозволять знизити витрати як для клінік, так і для пацієнтів.