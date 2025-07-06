Низькокалорійний, солодкий і корисний: ідеальний фрукт існує

Манго — суперфрукт серед фруктів, передусім завдяки вмісту вітамінів, клітковини й антиоксидантів, які підтримують імунітет, серцево-судинну систему й травлення.

Користь манго

Попри солодкий смак, цей тропічний плід має низький глікемічний індекс, що робить його ідеальним варіантом для здорового харчування, пише 24 Канал з посиланням на EatingWell.

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Як манго впливає на організм

Цей тропічний плід багатий клітковиною, вітамінами C та A, каротиноїдами й антиоксидантами, які:

підтримують роботу кишечника (пектин як пребіотик сприяє росту "корисних" бактерій)

знижують запалення завдяки лютеїну, зеаксантину й бета-каротину ,

укріплюють імунітет (завдяки високому вмісту вітамінів A, C і міді) ,

підтримують здоров'я серця, адже плід містить калій та магній, які допомагають контролювати кров'яний тиск

сприяє кращому засвоєнню заліза завдяки вітаміну C.

Ще одна перевага – низька калорійність

В 1 чашці манго (близько 165 грамів) – менш ніж 100 кілокалорій, близько 3 грамів клітковини та 60 – 67 % добової потреби у вітаміні C. Та навіть зважаючи на природний цукор (близько 22 – 23 грамів), фрукт має низький глікемічний індекс, що дозволяє уникнути різких стрибків рівня цукру в крові .

Експерти радять додавати його до смузі, салату або їсти, як самостійну закуску. Завдяки м'якому солодкому смаку манго може допомогти уникнути надмірного споживання оброблених десертів.