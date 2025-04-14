Свинячу нирку, яка найдовше працювала в людському тілі, довелось видалити

Генетично модифіковану свинячу нирку, яка найдовше функціонувала в організмі людини, довелося видалити через гостре відторгнення.

Орган пересадили 53-річній мешканці Алабами Товані Луні 25 листопада 2024 року. Протягом 130 днів нирка успішно працювала, встановивши новий рекорд. Про це повідомили у медичному центрі NYU Langone Health, передає 24 Канал.

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Історія пацієнтки

Раніше Луні пожертвувала одну зі своїх нирок матері, після чого єдина залишена в неї нирка відмовила. Протягом дев’яти років жінка була змушена залежати від діалізу, поки не стала однією з двох учасниць експерименту з пересадки органів із генетичними модифікаціями.

Завдяки препаратам для придушення імунної відповіді трансплантат зміг прижитися, і Луні почувалася добре. Її навіть виписали додому в лютому. Проте 31 березня почалися проблеми: утруднене сечовипускання та підвищений рівень креатиніну в крові – сигнал про можливу дисфункцію нирки. Лікарі спершу припустили зневоднення, але вже наступного дня показники креатиніну зросли вдвічі.

Новий виклик для трансплантологів

Директор Інституту трансплантології Лангона Роберт Монтгомері зазначив, що причини такого різкого збою ще досліджуються. Він уточнив, що відмова нирки могла бути пов’язана зі зменшенням дози імуносупресантів, яке було зроблено для лікування інфекції, не пов’язаної з трансплантатом.

Щоб не посилювати придушення імунної системи, медики ухвалили рішення видалити нирку та повернути пацієнтку на діаліз. Це зберігає для неї можливість майбутніх пересадок, якщо технології продовжать розвиватися, пояснив Монтгомері.

"Це стало несподіванкою. Ми успішно подолали початкові стадії відторгнення, але зіткнулися з новою проблемою", – зізнався він.

Сама пацієнтка вважає експеримент корисним, навіть якщо його результат не можна назвати повністю успішним.

Я безмежно вдячна за можливість взяти участь у цьому дослідженні. Ці 130 днів стали для мене часом, коли я, вперше з 2016 року, могла радіти життю з близькими, не думаючи про діаліз. Хай усе пішло не так, як ми сподівалися, але мій досвід дав важливі дані науці, які допоможуть іншим у боротьбі із захворюваннями нирок,

– розповіла Тована Луні.

Тим часом спеціалісти розглядають цю подію як серйозний виклик для галузі ксенотрансплантації, яка розвивається і дає надію тисячам людей. Тепер увага прикута до іншого пацієнта – 66-річного Тіма Ендрюса, якому пересадили модифіковану свинячу нирку з додатковими генетичними змінами 25 січня. Попри виписку, він уже кілька разів потрапляв до лікарні через ускладнення.