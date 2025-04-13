Очі, шкіра, суглоби: як тіло підказує про високий рівень холестерину

Деякі зовнішні зміни можуть бути першими підказками, що рівень холестерину у крові вийшов за межі норми. Це важливо скоригувати, аби зберегти гарне здоров'я та самопочуття та уникнути ризиків багатьох хронічних захворювань.

Про це розповів лікар загальної практики Національної служби охорони здоров'я Великої Британії (NHS) Халід Залмай на своєму YouTube-каналі, передає 24 Канал.

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Як зрозуміти, що у вас високий холестерин

За словами лікаря, хоча високий холестерин зазвичай виявляється під час аналізів крові, організм може сам подавати сигнали про небезпечні зміни.

Варто уважно ставитися до таких ознак:

Ксантелазма – невеликі жовтуваті горбки біля повік. Вони не болять і не сверблять, проте можуть свідчити не лише про високий холестерин, а й про ризик розвитку діабету чи інших захворювань.

– невеликі жовтуваті горбки біля повік. Вони не болять і не сверблять, проте можуть свідчити не лише про високий холестерин, а й про ризик розвитку діабету чи інших захворювань. Ксантоми – жовтувато-червоні шишки на шкірі. Їхня поява часто пов'язана з підвищеним рівнем тригліцеридів. Вони можуть з’являтися на будь-якій ділянці тіла: на руках, ногах, сідницях.

– жовтувато-червоні шишки на шкірі. Їхня поява часто пов'язана з підвищеним рівнем тригліцеридів. Вони можуть з’являтися на будь-якій ділянці тіла: на руках, ногах, сідницях. Рогівкова дуга – сіре або білувате кільце навколо рогівки ока. Частіше зустрічається у людей літнього віку, однак може бути сигналом підвищених жирів у крові. Не впливає на зір, проте не зникає самостійно.

– сіре або білувате кільце навколо рогівки ока. Частіше зустрічається у людей літнього віку, однак може бути сигналом підвищених жирів у крові. Не впливає на зір, проте не зникає самостійно. Припухлості на суглобах – зокрема на колінах, пальцях або ліктях. Такі утворення виникають через накопичення холестерину, особливо у людей з генетичною схильністю до гіперхолестеринемії. За оцінками, кожна 250-та людина має спадкову форму цього порушення.

Важливо! Якщо ви помітили подібні зміни, варто звернутися до терапевта і пройти необхідні обстеження. Адже вчасна діагностика може запобігти ускладненням з боку серця та судин.