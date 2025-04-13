Глаза, кожа, суставы: как тело подсказывает о высоком уровне холестерина

Некоторые внешние изменения могут быть первыми подсказками, что уровень холестерина в крови вышел за пределы нормы. Это важно скорректировать, чтобы сохранить хорошее здоровье и самочувствие и избежать рисков многих хронических заболеваний.

Об этом рассказал врач общей практики Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) Халид Залмай на своем YouTube-канале, передает 24 Канал.

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Как понять, что у вас высокий холестерин

По словам врача, хотя высокий холестерин обычно обнаруживается во время анализов крови, организм может сам подавать сигналы об опасных изменениях.

Стоит внимательно относиться к таким признакам:

Ксантелазма – небольшие желтоватые бугорки возле век. Они не болят и не чешутся, однако могут свидетельствовать не только о высоком холестерине, но и о риске развития диабета или других заболеваний.

– небольшие желтоватые бугорки возле век. Они не болят и не чешутся, однако могут свидетельствовать не только о высоком холестерине, но и о риске развития диабета или других заболеваний. Ксантомы – желтовато-красные шишки на коже. Их появление часто связано с повышенным уровнем триглицеридов. Они могут появляться на любом участке тела: на руках, ногах, ягодицах.

– желтовато-красные шишки на коже. Их появление часто связано с повышенным уровнем триглицеридов. Они могут появляться на любом участке тела: на руках, ногах, ягодицах. Роговичная дуга – серое или беловатое кольцо вокруг роговицы глаза. Чаще встречается у людей пожилого возраста, однако может быть сигналом повышенных жиров в крови. Не влияет на зрение, однако не исчезает самостоятельно.

– серое или беловатое кольцо вокруг роговицы глаза. Чаще встречается у людей пожилого возраста, однако может быть сигналом повышенных жиров в крови. Не влияет на зрение, однако не исчезает самостоятельно. Припухлости на суставах – в частности на коленях, пальцах или локтях. Такие образования возникают из-за накопления холестерина, особенно у людей с генетической предрасположенностью к гиперхолестеринемии. По оценкам, каждый 250-ый человек имеет наследственную форму этого нарушения.

Важно! Если вы заметили подобные изменения, стоит обратиться к терапевту и пройти необходимые обследования. Ведь своевременная диагностика может предотвратить осложнения со стороны сердца и сосудов.