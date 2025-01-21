У популярних ліків Ozempic та Wegovy виявляють все більше негативних побічних реакцій

Ліки Ozempic і Wegovy, що спочатку створювали для лікування діабету 2 типу, здобули популярність завдяки їхній побічній дії – сприянню зниженню ваги. Ці медикаменти допомагають зменшити відчуття голоду й знизити споживання калорій.

Вчені виявили ще 175 потенційних ефектів, що ці препарати можуть мати на організм – як позитивних, так і негативних. Відповідні висновки були представлені у дослідженні, опублікованому в журналі Nature Medicine, передає 24 Канал.

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Для аналізу використали дані про 2 мільйони людей, які застосовували ці ліки для боротьби з діабетом 2 типу, діюча речовина обох препаратів – семаглутид. Було встановлено, що ефекти охоплюють широкий спектр станів і систем організму.

Позитивний вплив семаглутиду

Серед позитивних наслідків відзначили зниження ризиків розвитку хронічних і гострих захворювань нирок, зменшення інфекцій, порушень, пов’язаних із вживанням психоактивних речовин, а також психотичних розладів. Крім того, ліки допомагали зменшити ризик порушень кровообігу, деменції та хвороби Альцгеймера.

Негативна дію семаглутиду

Однак, не обійшлося і без побічних ефектів. Препарати можуть викликати розлади шлунково-кишкового тракту, особливо у пацієнтів, які тільки починають їх приймати. Серед поширених скарг – нудота та діарея. Також вони можуть сприяти розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (закипання вмісту шлунка в стравохід) (ГЕРХ), гастропарезу (порушення моторики шлунка) й запалення товстої кишки.

До інших можливих ризиків належать проблеми зі сном, зниження артеріального тиску, що може призводити до втрати свідомості, утворення каменів у нирках, артрит і гострий панкреатит.

Вчені також розглядали можливість застосування цих препаратів у лікуванні залежностей. Однак замість очікуваного зменшення, залежність лише посилювалася – це стосувалося вживання тютюну, алкоголю, канабісу та опіоїдів.

Науковці поки що не визначили точний механізм виникнення побічних ефектів – чи вони є прямим результатом дії препаратів, чи виникають побічно. Наприклад, підвищений ризик утворення каменів у нирках може бути пов'язаний не стільки з дією ліків, скільки із зниженням апетиту й недостатнім споживанням рідини.