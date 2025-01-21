У популярных лекарств Ozempic и Wegovy обнаруживают все больше негативных побочных реакций

Лекарства Ozempic и Wegovy, изначально создававшиеся для лечения диабета 2 типа, получили известность благодаря их побочному действию –способствованию снижению веса. Эти медикаменты помогают уменьшить чувство голода и снизить потребление калорий.

Ученые обнаружили еще 175 потенциальных эффектов, что эти препараты могут иметь на организм – как положительных, так и отрицательных. Соответствующие выводы были представлены в исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine, передает 24 Канал.

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Для анализа использовали данные о 2 миллионах людей, которые применяли эти лекарства для борьбы с диабетом 2 типа, действующее вещество обоих препаратов – семаглутид. Было установлено, что эффекты охватывают широкий спектр состояний и систем организма.

Положительное влияние семаглутида

Среди положительных последствий отметили снижение рисков развития хронических и острых заболеваний почек, уменьшение инфекций, нарушений, связанных с употреблением психоактивных веществ, а также психотических расстройств. Кроме того, лекарства помогали уменьшить риск нарушений кровообращения, деменции и болезни Альцгеймера.

Негативное действие семаглутида

Однако, не обошлось и без побочных эффектов. Препараты могут вызывать расстройства желудочно-кишечного тракта, особенно у пациентов, которые только начинают их принимать. Среди распространенных жалоб – тошнота и диарея. Также они могут способствовать развитию гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (закипание содержимого желудка в пищевод) (ГЭРБ), гастропареза (нарушение моторики желудка) и воспаления толстой кишки.

К другим возможным рискам относятся проблемы со сном, снижение артериального давления, что может приводить к потере сознания, образование камней в почках, артрит и острый панкреатит.

Ученые также рассматривали возможность применения этих препаратов в лечении зависимостей. Однако вместо ожидаемого уменьшения, зависимость только усиливалась – это касалось употребления табака, алкоголя, каннабиса и опиоидов.

Ученые пока не определили точный механизм возникновения побочных эффектов – или они являются прямым результатом действия препаратов, или возникают побочно. Например, повышенный риск образования камней в почках может быть связан не столько с действием лекарств, сколько со снижением аппетита и недостаточным потреблением жидкости.