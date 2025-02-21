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Здоровʼя 24 Лікування Що спричиняє 80% випадків інсульту
21 лютого, 11:03
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Що спричиняє 80% випадків інсульту

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • 80% випадків інсульту викликані факторами, на які можна вплинути: артеріальна гіпертензія, надмірна вага, куріння, високий рівень холестерину, підвищений рівень глюкози.
  • Додаткові фактори ризику: серцеві захворювання, нездорове харчування, зловживання алкоголем, стрес, з якими можна боротися шляхом зміни способу життя. 

Щороку в Україні госпіталізують понад 145 тисяч осіб з інсультом. Медики визначили головні причини цього небезпечного стану, на які можна вплинути через зміну способу життя та лікування.

Основні фактори ризику інсульту

Лікар-невролог та експерт ВООЗ Юрій Фломін пояснив, що приблизно 90% випадків інсульту спричинені факторами, на які можна впливати, інформує 24 Канал

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Зокрема, 80% випадків інсульту викликають такі чинники:

  • Артеріальна гіпертензія – підвищений тиск створює велике навантаження на судини, що може призвести до їхнього розриву або закупорки.
  • Надмірна вага та ожиріння – збільшує ризик серцево-судинних захворювань, підвищеного рівня холестерину та цукрового діабету.
  • Куріння (включаючи електронні сигарети) – сприяє звуженню судин і підвищенню рівня холестерину.
  • Високий рівень холестерину – формує атеросклеротичні бляшки в судинах, що перешкоджає нормальному кровотоку.
  • Підвищений рівень глюкози в крові – сприяє розвитку тромбів і порушує роботу судинної системи.

Додаткові фактори ризику

Крім основних, на ймовірність інсульту впливають:

  • серцеві захворювання (зокрема миготлива аритмія);
  • нездорове харчування;
  • зловживання алкоголем;
  • хронічний стрес, депресія, безсоння;
  • прийом комбінованих оральних контрацептивів.

Чи дійсно стрес викликає інсульт

Попри поширену думку, стрес не є основною причиною інсульту, зазначає Юрій Фломін. Він пояснює, що сам по собі стрес рідко викликає інсульт, але може призводити до гіпертонії, що вже є серйозним фактором ризику.

"Якщо розташувати всі чинники ризику за їхнім впливом, то стрес опиняється у другому десятку", – каже експерт ВООЗ.

Фактори, на які неможливо вплинути

Є фактори ризику, які неможливо змінити, але їх варто враховувати:

  • Вік – ризик інсульту значно зростає після 55 років.
  • Стать – чоловіки частіше стикаються з інсультом, але у жінок він зазвичай протікає важче.
  • Спадковість – якщо у близьких родичів був інсульт, ризик зростає.

Зауважте. Перенесені транзиторні ішемічні атаки (ТІА) – навіть короткочасні порушення мозкового кровообігу збільшують ризик серйозного інсульту в майбутньому.

Як знизити ризик інсульту

Здоровий спосіб життя та контроль за ключовими факторами допоможуть суттєво зменшити ризик:

  • контролюйте артеріальний тиск;
  • відмовтесь від куріння та надмірного вживання алкоголю;
  • підтримуйте здорову вагу;
  • дотримуйтесь збалансованого харчування;
  • регулярно перевіряйте рівень холестерину та глюкози в крові.

Інсульт – це серйозна загроза, але більшість випадків можна попередити, якщо своєчасно звернути увагу на фактори ризику та змінити звички.

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