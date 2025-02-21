Что вызывает 80% случаев инсульта

Ежегодно в Украине госпитализируют более 145 тысяч человек с инсультом. Медики определили главные причины этого опасного состояния, на которые можно повлиять через изменение образа жизни и лечения.

Основные факторы риска инсульта

Врач-невролог и эксперт ВОЗ Юрий Фломин объяснил, что примерно 90% случаев инсульта вызваны факторами, на которые можно влиять, информирует 24 Канал.

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В частности, 80% случаев инсульта вызывают такие факторы:

Артериальная гипертензия – повышенное давление создает большую нагрузку на сосуды, что может привести к их разрыву или закупорке.

Избыточный вес и ожирение – увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, повышенного уровня холестерина и сахарного диабета.

Курение (включая электронные сигареты) – способствует сужению сосудов и повышению уровня холестерина.

Высокий уровень холестерина – формирует атеросклеротические бляшки в сосудах, что препятствует нормальному кровотоку.

Повышенный уровень глюкозы в крови – способствует развитию тромбов и нарушает работу сосудистой системы.

Дополнительные факторы риска

Помимо основных, на вероятность инсульта влияют:

сердечные заболевания (в частности мерцательная аритмия);

нездоровое питание;

злоупотребление алкоголем;

хронический стресс, депрессия, бессонница;

прием комбинированных оральных контрацептивов.

Действительно ли стресс вызывает инсульт Несмотря на распространенное мнение, стресс не является основной причиной инсульта, отмечает Юрий Фломин. Он объясняет, что сам по себе стресс редко вызывает инсульт, но может приводить к гипертонии, что уже является серьезным фактором риска.

"Если расположить все факторы риска по их влиянию, то стресс оказывается во втором десятке", – говорит эксперт ВОЗ.

Факторы, на которые невозможно повлиять

Есть факторы риска, которые невозможно изменить, но их стоит учитывать:

Возраст – риск инсульта значительно возрастает после 55 лет.

Пол – мужчины чаще сталкиваются с инсультом, но у женщин он обычно протекает тяжелее.

Наследственность – если у близких родственников был инсульт, риск возрастает.

Заметьте. Перенесенные транзиторные ишемические атаки (ТИА) – даже кратковременные нарушения мозгового кровообращения увеличивают риск серьезного инсульта в будущем.

Как снизить риск инсульта

Здоровый образ жизни и контроль за ключевыми факторами помогут существенно уменьшить риск:

контролируйте артериальное давление;

откажитесь от курения и чрезмерного употребления алкоголя;

поддерживайте здоровый вес;

придерживайтесь сбалансированного питания;

регулярно проверяйте уровень холестерина и глюкозы в крови.

Инсульт – это серьезная угроза, но большинство случаев можно предупредить, если своевременно обратить внимание на факторы риска и изменить привычки.