Вчені назвали основні джерела "вічних хімікатів"

І хоч упродовж останніх 20 років рівень так званих "вічних хімікатів" (ПФАС) у продуктах знизився, вони все ще потрапляють в організм людини. Згідно з новими даними, основними джерелами ПФАС є питна вода, морепродукти, яйця та коричневий рис.

На цьому наголосили дослідники з Школи громадської охорони здоров'я Бостонського університету, передає 24 Канал. Вони проаналізували дані понад 700 дорослих, зокрема інформацію про їхнє харчування та аналізи крові.

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Довідково. ПФАС – це група хімічних сполук, які часто використовують у виробництві промислових товарів і побутових речей. Головна їх небезпека в тому, що ці речовини майже не розкладаються, а навпаки накопичуються в організмі, як наслідок можуть стати причиною серйозних захворювань, зокрема раку, а також спричинити ураження печінки та порушення у репродуктивній системі.

Що виявили вчені

Вживання морепродуктів, яєць і коричневого рису може бути пов'язане з вищим рівнем ПФАС в організмі. При цьому рівень хімікатів у харчових продуктах загалом зменшився порівняно з минулими десятиліттями. Це пов'язують із запровадженими обмеженням у виробництві пакування та зміні підходів у харчовій промисловості.

Втім, питна вода залишається значним джерелом ризику. Учені також представили результати аналізу крові добровольців – мешканців Каліфорнії, які свідчать, що у тих, хто живе в районах із забрудненим водопостачанням, рівень ПФАС помітно вищий.

Тобто, навіть якщо харчування наразі становить менше ризиків для здоров'я у контексті забруднення ПФАС, якість води й надалі має значний вплив на здоров'я людей.

Що далі

Учені вважають, що слід звертати увагу не лише традиційні ПФАС (такі як ПФОА і ПФОС), а й новим їхнім формам, а також іншим джерелам впливу – повітрю, пилу, косметиці тощо.

Зауважте. Після публікації нових даних, Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) частково скасувало деякі стандарти, однак подовжило терміни введення обов'язкових обмежень щодо найбільш небезпечних ПФАС.