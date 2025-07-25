Орландо Блум спробував "очистити кров" від мікропластику за 13 000 доларів – чи дієво це

Британський актор Орландо Блум нещодавно поділився у соцмережах фото з клініки, де проходив аферез – процедуру, яка нібито "очищає" організм від мікропластику та токсичних сполук, які також називають "вічні хімікати".

Фахівці клініки запевняють, що завдяки цій процедурі до 99% небажаних речовин зникає з крові. Водночас заплатити за таку послугу теж доведеться чимало – близько 13 000 доларів. Але чи справді це працює, розповідає 24 Канал з посиланням на The Conversation.

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Що таке аферез?

Аферез – це медична процедура, яку використовують у лікарнях для лікування серйозних станів, як от аутоімунних захворювань або проблем із кров'ю. Суть цієї процедури досить проста – частину крові забирають, фільтрують і повертають назад.

Важливо! Однак немає жодних наукових підтверджень, що ця процедура може ефективно очищати кров від мікропластику. Ба більше, деякі вчені вважають, що такі методи можуть навіть призводити до протилежного ефекту.

У чому ризик?

Аферез працює за тим самим принципом, що й діаліз, коли відбувається очищення крові у пацієнтів із нирковою недостатністю. Але в процесі через пластикові трубки та фільтри, які використовують у таких системах, частинки мікропластику можуть потрапляти в кров пацієнта.

Це іронія – ми намагаємось очиститися, але сам процес може внести нові забруднення,

– зауважилидослідниці Роза Бускетс та Луїза Кампос.

Що науці відомо про мікропластик у тілі?

Мікропластик є у воді, повітрі, їжі, косметиці. Людина, за підрахунками, щодня може поглинати понад 800 частинок мікропластику.

Поки що немає масштабних досліджень, які б точно довели шкоду мікропластику для людини, але перші результати тривожні: запалення, ушкодження ДНК, проблеми з серцем і навіть ризик онкології – усе це можуть бути наслідки впливу мікропластику на організм.

І також науці не відомі перевірені способи виведення мікропластику із тіла. Тож, усі методи, які пропонують комерційні клініки, варто сприймати критично, аналізувати та ставитись з обережністю.

Натомість, найкраще, що можна зробити, це мінімізувати контакт із пластиком. Для цього слід уникати пластикового посуду і пакування, не гріти їжу в контейнерах із полімерів, зменшити використання синтетики, фільтрувати воду.