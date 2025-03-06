Директорка Департаменту охорони здоров’я при Міністерстві оборони залишає посаду
- Оксана Сухорукова залишає посаду керівниці Департаменту охорони здоров’я при Міністерстві оборони України, її місце займе майор медичної служби Дмитро Самофалов.
- Міністр оборони Рустем Умєров планує змінити організаційну структуру департаменту, впровадивши військову посаду замість цивільної з 31 січня 2025 року.
- Сухорукова підкреслила важливість підтримки фронту та продовження боротьби за перемогу України, незалежно від її подальшого місця служби.
Керівниця Департаменту охорони здоров’я при Міністерстві оборони України Оксана Сухорукова залишає свою посаду та назвала хто тепер очолить департамент.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, наголосивши: "я не припиняю своєї боротьби за те, щоб Україна вистояла, передає 24 Канал.
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Сухорукова залишає посаду
Сухорукова згадала, що всупереч очікуванням зникнення України у лютому 2022 року не відбулося. Вона також наголосила, що перемога залежить від кожного і закликала забути про політичні ігри, власні амбіції й неефективний менеджмент, який відволікає увагу від фронту.
Я робила все, щоб підтримати тих, хто на передовій, і продовжуватиму це робити. Наша команда також не зупиняється і надалі працюватиме виключно заради перемоги, зберігаючи фокус на фронті — незалежно від того, де саме вони продовжать службу,
– зазначила Сухорукова.
Хто очолить департамент
Вона додала, що новим очільником Департаменту охорони здоров’я при Міноборони представили майора медичної служби, начальника Передового хірургічного відділення Військово-медичного клінічного центру Південного регіону Дмитра Самофалова.
Раніше міністр оборони Рустем Умєров вирішив змінити організаційно-штатну структуру Департаменту охорони здоровʼя, зокрема з 31 січня 2025 року запровадити військову посаду замість цивільної. У департаменті зазначали, що таке нововведення і стане причиною звільнення Оксани Сухорукової.
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