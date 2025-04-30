Вакцина проти прищів: французькі вчені створили нові ліки проти акне

Французька фармацевтична компанія Sanofi активно тестує нову вакцину для лікування дорослих, які страждають від середньої та важкої форми акне на обличчі.

Компанія Sanofi проводить клінічні випробування першого та другого етапів, які стартували у квітні 2024 року та триватимуть до 2027 року, повідомляє 24 Канал з посиланням Live Science.

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Що відомо про вакцину проти акне

У рамках досліджень компанія планує залучити приблизно 400 учасників віком від 18 до 45 років, які мають виражене акне на обличчі. Частині з них буде введено до трьох доз вакцини, тоді як інші отримають плацебо, яке не містить активних лікарських речовин.

Це дозволить дослідникам оцінити рівень безпечності та ефективності вакцини шляхом порівняння її дії з контрольною групою.

Акне – що це? Це стан, при якому пори на шкірі забиваються мертвими клітинами та жиром. Це створює сприятливе середовище для розмноження бактерій і в результаті на шкірі з'являються прищі. Найчастіше акне буває на обличчі, спині та рідше на плечах.

На цей час Sanofi не розкриває детальної інформації щодо механізму дії вакцини. Однак, згідно з раніше опублікованими даними, йдеться про мРНК-вакцину. Це означає, що вона базується на використанні молекули інформаційної РНК, яка передає клітинам організму "інструкції". Після введення вакцина стимулює імунну систему до боротьби з певними білками.

У цьому випадку основною мішенню, ймовірно, є білки, що продукуються бактерією Cutibacterium acnes. Фахівці компанії вважають, що вакцина допоможе активізувати імунну відповідь організму проти конкретних штамів бактерій, які відіграють ключову роль у розвитку акне.