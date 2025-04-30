Вакцина против прыщей: французские ученые создали новое лекарство против акне

Французская фармацевтическая компания Sanofi активно тестирует новую вакцину для лечения взрослых, страдающих от средней и тяжелой формы акне на лице.

Компания Sanofi проводит клинические испытания первого и второго этапов, которые стартовали в апреле 2024 года и продлятся до 2027 года, сообщает 24 Канал со ссылкой Live Science.

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Что известно о вакцине против акне

В рамках исследований компания планирует привлечь примерно 400 участников в возрасте от 18 до 45 лет, которые имеют выраженное акне на лице. Части из них будет введено до трех доз вакцины, тогда как другие получат плацебо, которое не содержит активных лекарственных веществ.

Это позволит исследователям оценить уровень безопасности и эффективности вакцины путем сравнения ее действия с контрольной группой.

Акне – что это? Это состояние, при котором поры на коже забиваются мертвыми клетками и жиром. Это создает благоприятную среду для размножения бактерий и в результате на коже появляются прыщи. Чаще всего акне бывает на лице, спине и реже на плечах.

На данный момент Sanofi не раскрывает детальной информации относительно механизма действия вакцины. Однако, согласно ранее опубликованным данным, речь идет о мРНК-вакцине. Это означает, что она базируется на использовании молекулы информационной РНК, которая передает клеткам организма "инструкции". После введения вакцина стимулирует иммунную систему к борьбе с определенными белками.

В этом случае основной мишенью, вероятно, являются белки, продуцируемые бактерией Cutibacterium acnes. Специалисты компании считают, что вакцина поможет активизировать иммунный ответ организма против конкретных штаммов бактерий, которые играют ключевую роль в развитии акне.