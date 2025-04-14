З ноги львів'янина витягнути паразита довжиною 11 сантиметрів

У Львові медики дістали з ноги 62-річного чоловіка 11-сантиметрового паразита. Це перший зафіксований у 2025 році випадок дирофіляріозу на Львівщині.

Деталі випадку повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, передає 24 Канал.

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Як проявилась хвороба

Перші симптоми з'явилися у пацієнта ще в березні – у поперековій ділянці виникла болюча, почервоніла припухлість. Через кілька тижнів набряк змістився через стегно під коліно. Зрештою чоловік звернувся по допомогу до лікарів, які під час хірургічного втручання витягли з-під шкіри гомілки паразита завдовжки понад 10 сантиметрів.

У чоловіка діагностували дирофіляріоз — паразитарне захворювання, яке передається людині через укуси інфікованих комарів.

Довідково. Найчастіше переносниками є комахи, які ссали кров хворих тварин – собак, котів, лисиць або інших диких ссавців.

Матеріал відправили на дослідження до паразитологічної лабораторії, щоб встановити точний вид гельмінта.

Попередження від лікарів

Дирофіляріоз є небезпечним для здоров'я, оскільки паразити можуть уражати різні тканини й системи організму. Найпоширеніша форма в людини – підшкірна. Одна особина паразита здатна мігрувати під шкірою до 30 сантиметрів на добу.

Захворювання не передається від людини до людини, однак варто пам'ятати про профілактику: захищати себе від укусів комарів за допомогою репелентів, особливо під час перебування біля водойм, на дачах чи у лісі.

На Львівщині щороку фіксують кілька випадків дирофіляріозу. Так, у 2022 році було виявлено два випадки, у 2023 – три, у 2024 – чотири. Цьогорічний – це перший хворий.