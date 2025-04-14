Из ноги львовянина вытащить паразита длиной 11 сантиметров

Во Львове медики достали из ноги 62-летнего мужчины 11-сантиметрового паразита. Это первый зафиксированный в 2025 году случай дирофиляриоза на Львовщине.

Детали случая сообщили во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, передает 24 Канал.

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Как проявилась болезнь

Первые симптомы появились у пациента еще в марте – в поясничной области возникла болезненная, покрасневшая припухлость. Через несколько недель отек сместился через бедро под колено. В конце концов мужчина обратился за помощью к врачам, которые во время хирургического вмешательства извлекли из-под кожи голени паразита длиной более 10 сантиметров.

У мужчины диагностировали дирофиляриоз - паразитарное заболевание, которое передается человеку через укусы инфицированных комаров.

Справочно. Чаще всего переносчиками являются насекомые, которые сосали кровь больных животных – собак, котов, лисиц или других диких млекопитающих.

Материал отправили на исследование в паразитологическую лабораторию, чтобы установить точный вид гельминта.

Предупреждение от врачей

Дирофиляриоз является опасным для здоровья, поскольку паразиты могут поражать различные ткани и системы организма. Самая распространенная форма у человека – подкожная. Одна особь паразита способна мигрировать под кожей до 30 сантиметров в сутки.

Заболевание не передается от человека к человеку, однако стоит помнить о профилактике: защищать себя от укусов комаров с помощью репеллентов, особенно во время пребывания у водоемов, на дачах или в лесу.

На Львовщине ежегодно фиксируют несколько случаев дирофиляриоза. Так, в 2022 году было выявлено два случая, в 2023 – три, в 2024 – четыре. Нынешний – это первый больной.